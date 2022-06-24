人民网北京6月24日电 （杨倩、邓洁、李明琪）中国国家主席习近平24日在金砖国家领导人第十四次会晤上的讲话中指出，5年来，“金砖+”合作模式不断深化拓展，成为新兴市场国家和发展中国家开展南南合作、实现联合自强的典范。新形势下，金砖国家更要敞开大门谋发展、张开怀抱促合作。

俄罗斯科学院拉美研究所所长德米特里·拉祖莫夫斯基评论称，中国就促进金砖国家扩容议程提出了多个倡议，包括提议吸纳新成员，以及更为灵活的“金砖+”合作模式。这些倡议将为金砖机制下的多边合作注入新活力。

拉祖莫夫斯基指出，当前地缘政治动荡，贸易保护主义抬头，冷战思维和单边主义已经危及全球发展。金砖机制作为首个以新兴国家和发展中国家为主体的国际合作平台，代表不同文明和社会政治制度的国家，是发展中国家为提升话语权与谋求合作的平台。

俄罗斯金砖国家研究国家委员会专家鲍里斯·沃尔洪斯基认为，金砖国家的扩容是全球世界秩序发生结构性变化的必然进程。

沃尔洪斯基指出，单极世界的瓦解要求各方探索构建新型国际秩序。在这方面，金砖机制大有可为。金砖各国不仅可在金砖机制下发挥影响力，也可成为其他国家谋求更广泛的区域合作的“门户”。

沃尔洪斯基解释称，金砖机制下的扩容可分为两个层面：一是直接吸纳新成员国。二是形成覆盖欧亚地区、非洲和南美洲的全球互动机制。他分析，世界经济的未来格局在于形成多个大型宏观经济区域。每个宏观区域都有各自的区域性合作模式。金砖国家与区域性组织可通过举行联合峰会等形式开展广泛合作。这不仅有助于加强金砖国家在各自区域的领导力，其金砖机制本身也将成为新兴经济体之间的纽带。

专家们认为，尽管金砖各国代表着不同的文明和社会政治制度，但都本着互相尊重的包容性原则开展合作，不会将自身意愿强加于他人。这有别于与单极世界秩序和以美元主导的国际经济秩序，是一种真正意义上的国际合作形式。

沃尔洪斯基认为，欧亚大国已成为世界经济增长的重要力量。如今，在以美元主导的全球经济模式遭遇危机，在这一背景下，各方有必要探索其他替代方案。作为金砖机制的实体金融机构，金砖国家新开发银行在这方面发挥了重要作用。 近年来，金砖国家已经在朝着这个方向迈进，例如酝酿推出区域本币结算体系。

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