人民网曼谷6月24日电 （记者孙广勇）6月22日，泰国暹罗智库在曼谷举办“丝路之友俱乐部”活动——“中泰一家亲：疫后经济展望”研讨会。泰国前国会主席颇钦、外交部东亚司副司长萍素达、正大管理学院校长颂颇，中国驻泰国使馆参赞彭非及来自北京交通大学、中央财经大学、广东财经大学、朱拉隆功大学孔子学院、新加坡国立大学的专家学者应邀通过线下或线上方式与会。

彭非重点介绍中国“动态清零”疫情防控政策和经济发展前景，指出“动态清零”政策符合中国国情，注重科学精准，对全球抗疫作出了重要贡献。中国经济韧性强、潜力大，前景光明可期。中国将持续推动高水平对外开放，为各国共同发展、实现共同繁荣提供更多机遇。一些国家大兴冷战之风，热衷于搞排他性“小圈子”“小集团”，执意打造“印太经济框架” 等“平行体系”，严重破坏国际政治、经济、安全秩序。

萍素达指出，疫情以来泰中双方共克时艰，“泰中一家亲”的友好情谊不断深化。中国是泰国重要的合作伙伴，中方为泰农产品输华、留学生返华复学等做了大量工作，泰方深表感谢。泰方愿与中方携手努力，推动泰中关系再上新台阶。

颇钦指出，中国“动态清零”政策效果卓著，充分彰显“生命至上、人民至上”理念主张。中国经济持续稳定增长，使泰国、东盟及整个世界受益。中国提出的“一带一路”倡议和共建人类命运共同体理念为世界和平发展贡献了正能量。泰国反对“小集团”“小圈子”，倡导与各国人民携手努力，实现合作共赢。

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