人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

泰国暹罗智库举办“丝路之友俱乐部”研讨会

2022年06月24日13:07 | 来源：人民网-国际频道
小字号

泰国暹罗智库举办“丝路之友俱乐部”研讨会。中国驻泰国大使馆供图
泰国暹罗智库举办“丝路之友俱乐部”研讨会。中国驻泰国大使馆供图

人民网曼谷6月24日电 （记者孙广勇）6月22日，泰国暹罗智库在曼谷举办“丝路之友俱乐部”活动——“中泰一家亲：疫后经济展望”研讨会。泰国前国会主席颇钦、外交部东亚司副司长萍素达、正大管理学院校长颂颇，中国驻泰国使馆参赞彭非及来自北京交通大学、中央财经大学、广东财经大学、朱拉隆功大学孔子学院、新加坡国立大学的专家学者应邀通过线下或线上方式与会。

彭非重点介绍中国“动态清零”疫情防控政策和经济发展前景，指出“动态清零”政策符合中国国情，注重科学精准，对全球抗疫作出了重要贡献。中国经济韧性强、潜力大，前景光明可期。中国将持续推动高水平对外开放，为各国共同发展、实现共同繁荣提供更多机遇。一些国家大兴冷战之风，热衷于搞排他性“小圈子”“小集团”，执意打造“印太经济框架” 等“平行体系”，严重破坏国际政治、经济、安全秩序。

萍素达指出，疫情以来泰中双方共克时艰，“泰中一家亲”的友好情谊不断深化。中国是泰国重要的合作伙伴，中方为泰农产品输华、留学生返华复学等做了大量工作，泰方深表感谢。泰方愿与中方携手努力，推动泰中关系再上新台阶。

颇钦指出，中国“动态清零”政策效果卓著，充分彰显“生命至上、人民至上”理念主张。中国经济持续稳定增长，使泰国、东盟及整个世界受益。中国提出的“一带一路”倡议和共建人类命运共同体理念为世界和平发展贡献了正能量。泰国反对“小集团”“小圈子”，倡导与各国人民携手努力，实现合作共赢。

【1】【2】
(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部