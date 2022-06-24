6月20日，在巴西米纳斯州首府贝洛奥里藏特市，中国驻里约热内卢总领事田敏在研讨会上致辞。 人民网记者 陈一鸣摄

人民网贝洛奥里藏特6月21日电 （记者陈一鸣）6月20日，2022年中国巴西国际服务贸易创新研讨会在米纳斯吉拉斯州（以下简称米纳斯州）首府贝洛奥里藏特市举行。中巴两国政府、企业、商协会和媒体代表等90余人参会。

此次研讨会由中国驻里约热内卢总领馆与米纳斯州政府共同举办，与会嘉宾围绕矿业项目可持续发展、基础设施智能化改造、技术创新推动产业发展等三个议题展开了深入研讨。

中国驻里约热内卢总领事田敏发表致辞，对研讨会成功举办表示祝贺，高度评价中巴两国及中国同米纳斯州等领区各州友好合作关系取得的积极进展，赞赏米纳斯州政府高度重视发展对华关系并积极推动米纳斯州同中国在矿业、农业、制造业、生物医药等领域开展互利合作，表示中方鼓励更多中国企业遵照市场原则和国际规则积极参与相关项目。中国驻里约热内卢总领馆将继续发挥桥梁与纽带作用，为密切中国同米纳斯州等领区各州友好交流合作提供帮助和便利，助力中巴全面战略伙伴关系不断发展。

米纳斯州经济发展厅厅长费尔南多、州投资促进局副局长阿德里亚诺等巴方官员表示，米纳斯州与中国合作基础坚实，前景广阔。米纳斯州政府愿借鉴中国在发展等方面的成功经验，同中方深化在矿业、新能源、智慧城市和基础设施建设等领域务实合作。州政府欢迎更多中资企业前来投资兴业，将持续优化营商环境，为企业提供更优惠便利的政策措施。

研讨会上，南美金属公司首席执行官金勇士介绍了该公司在米纳斯州北部矿山的创新及可持续项目，包括公司将把5G技术应用到矿山运营中；计划在投产后推动可再生能源为项目供电；推动该地区水坝设施建设，为周边社区提供水解决方案等。

出席研讨会的米纳斯州蒙特斯克拉罗斯州立大学校长阿尔维马尔在接受人民网记者采访时表示，此次研讨会在金砖国家领导人第十四次会晤即将举行之际召开，恰逢其时。米纳斯州北部地区传统上是矿产开采、农业科学、制药和教育的中心，巴中双方通过此次研讨会可以进一步加深彼此了解，促成更多合作项目落地，为金砖国家合作打造更多样板。

来自国家开发银行、中国交建、中广核、中铁二十局、中国移动等在巴中资企业及米纳斯州矿业市政协会、州工程师协会、Sertao Solar太阳能公司、贝洛奥里藏特市国际机场的代表分别发言，介绍企业和项目情况，共商共享中巴经贸合作新机遇。

(责编：苏缨翔、常红)