国外展商的展位。人民网记者 李强摄

人民网德国6月23日电 （记者李强）6月21日至24日，全球最重要的纺织行业展会——法兰克福国际家用及商用纺织品展览会夏季特展（简称：法兰克福家纺展）在德国法兰克福举行，这是新冠疫情暴发两年来，该展会首次线下举行。

与往届不同，本届家纺展还首次与产业用纺织品及非织造布展会和纺织品及柔性材料缝制加工展会三展联合举办，一共吸引来自63个国家和地区的约2300家参展商，观众预计超过7万人次。展品范围囊括整条纺织产业链，从纤维、纱线等原材料，到纺织面料和功能性面料，以及纺织品技术及后整理加工，此外还包括纺织品装饰和可循环产品等领域，参展商和买家得以一次性收获纺织品行业全产业链的流行趋势和创新技术，实现高效观展。

据了解，可持续性是本届家纺展的焦点，围绕着绿色理念，展会以“下一个地平线”作为主题，通过环保材料搭建的展台深度聚焦未来的家具布置，从深度自然、超越自然、超越身份和赋能身份揭示未来几个季度的流行色彩与前沿材料，深入探讨纺织品的成分鼓励行业进行长远思考。

“纺织行业的污染问题始终牵动着全行业的心，对于可持续和环保发展的需求贯穿了整个纺织价值链，在这过程中催生了许多创新力量，法兰克福家纺展作为国际家纺行业风向标，十年如一聚焦这一话题，为行业展示关于绿色纺织的各类专业知识和前沿产品，提供交流平台与行业灵感。展会也显示可持续性已经不再是一种未来趋势，而变成一种常态意识扎根在这个行业，通过创新不断发展。” 法兰克福展览（香港）有限公司高级总经理温婷说。

在法兰克福会展中心3号馆，专门开辟的绿色村庄专区引人瞩目。展商与买家可在此接洽绿色官方标识授权机构和环保认证机构，获取绿色发展的一手资讯。此外，法兰克福展览集团还打造了联合国可持续发展目标（SDG）区域，在SDG区域，买家可通过绿色名录寻找可持续面料的生产厂家以及详细产品信息，环保产品及技术的展商均配有显著的绿色标识，方便买家高效定位。

80号馆的Denim Future Lab主题的活动中，环保的议题也在其中，包括在牛仔制品的生产过程中如何更加环保，比如具有创新技术和理念的公司向观众展示了牛仔裤生产过程中涉及的环保漂白、环保染色工艺以及个性化设计以及高端牛仔产品的后处理工艺。另外，在与会嘉宾交流角中，绿色水洗，化学品的选择以及生产过程中棉与其他纤维的使用也会被集中探讨。

作为传统纺织业制造和出口大国，中国纺织业者也克服了新冠疫情等挑战，两年来首次组建中国展团出国参展，共有近50家企业参展。在6号馆亚洲展商区，来自中国山东、浙江、上海、江苏、河北等地的纺织企业展台前，都挤满了来自世界各地的买家。多位中国展商对记者表示，参展期间不少老客户见到久违的中国展商都格外兴奋，问询和成交量也令人满意。一位山东青岛的展商向记者展示了名片簿，仅仅一天半，一本名片簿就已经贴满了买家的信息。

“只要出来，就一定有收获。”一家来自上海的展商信心满满地说。

(责编：苏缨翔、常红)