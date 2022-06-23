北京师范大学新兴市场研究院院长、金砖国家智库合作中方理事会委员胡必亮。受访者供图

人民网北京6月23日电 （崔译戈）23日，金砖国家领导人第十四次会晤将在北京举行。在百年变局与世纪疫情交织叠加、国际格局和全球治理体系加速调整的时代背景下，金砖国家领导人第十四次会晤将发出怎样的“金砖声音”备受国际社会期待。

北京师范大学新兴市场研究院院长、金砖国家智库合作中方理事会委员胡必亮在接受人民网记者专访时表示，金砖国家合作机制在稳定和促进世界经济增长、促进世界减贫和减碳事业发展、完善全球治理体系等方面为推动全球可持续发展做出了重要贡献，期待金砖国家领导人第十四次会晤为建设更加紧密金砖国家伙伴关系、加快落实联合国2030年可持续发展议程中的各项任务达成共识，合力促进全球发展。

经过十六年发展，在开放包容、合作共赢的金砖精神指引下，金砖国家已成为国际事务中一支积极、稳定、建设性的力量。回顾金砖国家合作机制十多年来的发展历程，胡必亮认为，金砖国家合作促进金砖国家贸易大幅增长，对稳定和促进世界经济增长起到积极作用。

经贸合作是金砖国家合作的“压舱石”。数据显示，金砖国家经济总量占全球的五分之一，货物贸易占全球的18%，服务贸易占全球的13%，吸引外资占全球的25%；2021年，金砖国家货物进出口总值达85498.08亿美元，同比增长33.4%，打造了新兴市场及发展中国家合作的样板。

胡必亮指出，通过加强合作，金砖国家得以更好地发挥发展中国家特有的“后发优势”，利用第四次工业革命和高科技发展的历史机遇，实现跨越式发展；同时，金砖国家的发展也引领和带动了各自所在地区之间、国家之间更加紧密的合作，维护和保障地区发展稳定，实现合作共赢。

当前，尽管各国在推动落实2030 年可持续发展议程方面已取得一定进展，但全球发展赤字仍然存在。20日，中国国际发展知识中心发布《全球发展报告》，报告显示，2020年，全球极端贫困人口20多年来首次上升，新增贫困人口为1.19亿至1.24亿，极端贫困率上升至9.5%，多年反贫困成果遭遇逆转；全球劳动收入减少约3.7万亿美元，处于极度贫困或中度贫困状态的劳动者增加1.08亿人；全球营养不足人口增至7.68亿人，其中最不发达国家营养不足发生率高达23.1%。

胡必亮认为，全球发展赤字主要体现在两方面：全球发展总体不足，发展鸿沟依然明显。他强调，落实2030年可持续发展议程不仅是金砖国家的事，更需要世界各国共同努力。

胡必亮指出，金砖国家在减贫、减碳方面成就显著，切实推动全球可持续发展，并为其他发展中国家提供了大量示范经验。以中国为例，基于自身的扶贫经验，从2017年开始，中国在老挝、柬埔寨、缅甸3个国家选择6个村庄，实施为期3年的“整村推进”和“精准扶贫”试验，试验效果表明中国的扶贫经验在这些国家是有效的。

在减碳方面，中国积极推进能源低碳化转型发展，提高非化石能源占能源消费的比重。据生态环境部数据，2020年，中国的煤炭消费量占能源消费总量的比重已经由2005年的72.4%下降到56.8%。以新能源汽车产业为例，2021年中国新能源汽车销售量达到352万辆，连续7年位居全球第一。中国还大规模推进国土绿化，提升森林碳汇水平，40多年来，中国人工林面积居世界第一，2000年到2017年间，全球新增绿化面积中约四分之一来自中国。

金砖“中国年”的主题是“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”。担任2022年金砖国家轮值主席国以来，中国始终积极推动共建“金砖+”合作模式，助力完善全球治理体系。5月19日，金砖国家同新兴市场和发展中国家外长视频对话会在北京举行，这是金砖国家首次在外长层级举行“金砖+”对话活动。

“金砖+”合作模式是属于新兴市场国家和发展中国家的平台，为合作而生、为发展而兴，具有开放、包容的特点。胡必亮指出，对于新兴市场国家和发展中国家而言，“金砖+”合作模式有利于加强金砖国家与其他新兴市场国家和发展中国家之间的交流与联系、形成更加深入的合作共识。它不仅能够团结新兴市场国家和发展中国家，在减贫、促进经济可持续发展等关键议题上开展合作，也能够更好地发挥金砖国家在各所在地区的引领作用，促进各地区的稳定、发展与繁荣。因此，推动拓展“金砖+”合作模式有利于更好地践行真正的多边主义、继续推动全球化发展，为世界各国携手落实2030 年可持续发展议程营造更好的国际环境。

“金砖+”合作模式具体能够在哪些方面践行真正的多边主义？胡必亮表示，“金砖+”合作模式是在金砖国家合作机制基础上拓展的结果，是对多边外交的丰富和发展。通过邀请其他新兴市场国家和发展中国家开展合作，“金砖+”合作模式为各国携手推动落实全球发展倡议、全球安全倡议等一些重要的相关倡议提供了对话平台，能够在多边贸易、投资、财政货币政策沟通和其他宏观发展政策协调等领域实现更加广泛的合作，从而推动完善多边贸易规则与体制，并扩大投资领域、改善投资条件，助力实现合作共赢。

胡必亮认为，未来的“金砖+”合作模式应继续坚持需求导向，以全球发展倡议和2030年可持续发展目标为引领，聚焦发展合作，谱写共同发展的“主旋律”，奏响可持续发展的“交响乐”。他强调，“金砖+”合作模式应坚持以人民为中心，切实保障和改善民生，继续推动经济高质量、可持续发展，重点抓好在减贫、减碳、粮食安全、工业化、基础设施建设、数字经济等领域的合作。

展望金砖国家领导人第十四次会晤，胡必亮表示，期待金砖国家领导人第十四次会晤在以下三方面达成共识：一是聚焦发展，合力促进全球发展；二是加快落实联合国2030年可持续发展议程中的各项任务；三是建设更加紧密金砖国家伙伴关系，促进金砖国家合作高质量发展。

他还表示，期待金砖国家在宏观经济政策协调、抗疫合作、粮食安全、减贫、投资贸易与数字经济合作、绿色低碳转型发展等方面取得具体成果。

(责编：崔译戈、杨牧)