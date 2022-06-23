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鲍威尔称美国经济存在衰退可能性

2022年06月23日11:09 | 来源：新华网
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新华社华盛顿6月22日电（记者熊茂伶）美国联邦储备委员会主席鲍威尔22日表示，美联储坚决致力于把通胀率降下来，正迅速采取行动恢复物价稳定。他同时承认，美国经济存在衰退可能性。

鲍威尔当天出席美国国会参议院银行委员会听证会时说，美联储意识到高通胀给民众带来巨大困难，高度关注高通胀风险。由于通胀率远高于2%的长期目标，且劳动力市场严重供不应求，美联储在过去三次货币政策例会上都进行了加息。上周美联储宣布加息75个基点，为1994年以来单次最大幅度的加息。

民主党参议员伊丽莎白·沃伦在听证会上表示，美联储激进加息无助于缓解推高汽油和食品价格的供应链冲击，却可能导致失业人数大幅增加。她希望美联储在“将经济推下悬崖”之前慎重考虑。

当被议员问及加息过多、过快是否可能导致经济衰退时，鲍威尔表示，“这不是美联储想要的结果，但确实有这种可能性”。

在通胀持续高企、美联储加速加息背景下，经济学家对于美国经济陷入衰退的担忧在升温。《华尔街日报》日前发布的经济学家调查显示，受访者认为未来12个月内经济衰退可能性为44%，远高于4月调查时的28%。

纽约联邦储备银行前行长比尔·达德利22日在彭博社发表观点文章称，美国经济将“不可避免”在未来12至18个月内陷入衰退。

(责编：贾文婷、高歌)

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