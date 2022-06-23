人民网巴黎6月22日电 （记者于超凡）“能够参与这场参观，真是太棒了。由于国际旅行仍然受到疫情冲击，我们希望找到一种新方式，让全球游客有机会体验大英博物馆。使用直播技术，成千上万的中国观众可以访问我们的展品。”大英博物馆商务总监罗德里克·布坎南说。

2020年至今，尽管新冠肺炎疫情对国际文旅产业造成了沉重的打击，但在数字技术的加持下，国际文化交流尤其是文化遗产领域的交流互鉴正在重现活力。日前举办的大英博物馆直播活动中，30余万中国观众在“云导游”林一曼的带领下参观了罗塞塔石碑、拉美西斯二世国王雕像、帕台农神庙雕塑和阿兹特克双头蛇等珍贵藏品，完成了一段穿越时空、超越距离的文博之旅。

“千载积藏，传习云上”。走在博物馆教育前沿的故宫博物院，以二创形式在故宫云课APP发布数字徽章《瑞鹿幽夏》，取故宫博物院院藏山水画《十万图》册·万点青莲的部分元素，以南宋诗人杨万里的“接天莲叶无穷碧”为主设计基调，进行了全新的数字设计演绎。西班牙历史学者让·塞巴斯蒂安说，“我曾亲自去过三次故宫，博物院的弘大气象和精美收藏令人震撼。尽管最近没能再次来到中国，但互联网和手机应用让我比以往更直接地欣赏到故宫的收藏品。”

在法国，久负盛誉的卢浮宫和凡尔赛宫同样正利用数字技术与中国观众见面。中国观众、艺术和历史爱好者在云端参与了2小时的直播活动，欣赏大师杰作——塑像米洛斯的维纳斯、画作《蒙娜丽莎》等。“虽然无法前往法国，但我们希望通过虚拟旅行与中国公众分享行走在卢浮宫的乐趣。”卢浮宫博物馆总裁兼馆长让-卢克·马丁内斯指出。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》提出，发展数字化文化消费新场景，大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验。

故宫博物院院长王旭认为，“在数字时代和疫情之下，我们应当以更为长远的眼光，重新审视博物馆的定位与使命，深入挖掘阐释文化遗产的多元价值、赋予文化遗产新的活力，答好创造性转化和创新性发展的时代命题。”

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