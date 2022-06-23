崔白露

(东西问)短评：金砖合作为什么行？

中新社北京6月22日电 题：金砖合作为什么行？

作者 崔白露

以“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”为主题的金砖国家领导人第十四次会晤23日举行在即，多元文明的交响乐将再奏新章。金砖国家践行的多边合作，无异乎应对当前各类问题与挑战的良药，更是眼下改善全球治理的善举。

2006年首次外长会晤，2009年首次领导人峰会，2010年南非加入，今年金砖“中国年”，16年间不断走深走实，金砖合作何以成为最为瞩目、最有成效的国际多边机制之一？

中国、印度、俄罗斯、巴西和南非五国，分处四大洲，地跨南北半球，各自承膺着不同文明。但地理阻隔、制度差异和观念不同从未成为文明交往的障碍。

历史上，佛教由印度传入中国并与传统文化融合；200年前，首批中国茶农跨越千山万水来到巴西种茶授艺，两国“以茶结缘”；在共同的反帝反殖反种族主义斗争中，中南人民结下了深厚友谊……

金砖合作正是赓续了多元文明和谐共存的大韵。经济上，金砖国家凭借资源禀赋、产业结构的多样性和互补性加强合作；政治上，各国相互尊重彼此核心利益和不同关切，以沟通对话寻求共识；文化上，极具特色的多元文化带来丰富的人文交流，以研讨会、文化节、影视合作等方式展现。

志合者，不以山海为远，多样性和差异性，不仅不会导致所谓的“文明冲突”，反可以相互借鉴、优势互补和增进理解。

放眼世界，百年变局和世纪疫情叠加影响，全球经济复苏乏力，不平等加剧，气候变化、数字治理等挑战严峻，不稳定、不确定、不安全因素日益突出。值此之际，加强新兴市场国家和发展中国家团结合作，比以往任何时候都更为重要，金砖合作顺应了时代潮流，势在必行。

当前，金砖五国的国土总面积占世界的26.46%，总人口占世界的41.87%，2021年经济总量、贸易总额、吸引外资分别占全球23%、18%和25%，依然是新兴经济体和发展中国家的“领头羊”。建立开放、包容、合作、共赢的金砖机制，既为各国团结协作、共担风险创造条件，也是推动全球治理体系向更加公正合理方向发展的应有之义。

谋求自身发展并与发展中国家共享机遇的初心，使金砖国家日益成为代表新兴经济体和广大发展中国家的多边主义中坚力量。

早在2010年，在金砖国家的推动下，世界银行将发展中国家的整体投票权提高至47.19%，国际货币基金组织确认向新兴经济体转移超过6%的投票权。十几年来，通过建立涵盖经济、政治、安全、科技、教育、文化、卫生、体育各领域的合作体系，并落实诸如金砖国家新开发银行、应急储备、新工业革命伙伴关系、疫苗研发中心和“金砖+”合作等各项机制安排，金砖成员国为发展中国家提供了平等参与、共同发展的舞台。

阿根廷《时代报》近日发表文章称，不同于西方主导的国际组织，金砖国家摆脱了过时的零和思维，就人类共同问题开启团结合作的新模式，令人倍感鼓舞，阿根廷期待加入金砖国家。不断扩大的“朋友圈”，让金砖合作开枝散叶、树大根深。

明者因时而变，知者随事而制。金砖合作潜力还未充分释放，各国仍需凝聚共识，但秉持着开放、包容、合作、共赢的精神，相信金砖合作能够经受住时间的考验，成色愈亮，行稳致远。从文明发展的长时段和宽视域来看，金砖合作奏响了多元文明和谐共生的交响乐。

(责编：贾文婷、高歌)