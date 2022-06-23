新华社马耳他卡尔卡拉6月22日电 通讯：彩鸢架起中马友谊桥梁——记马耳他第四届“中国风筝节”

新华社记者陈文仙

夏风起，彩鸢飞。一张张稚嫩的脸庞仰望着飞舞在蔚蓝天空中的风筝，孩子们手持长线来回奔跑……

由马耳他中国文化中心、马耳他教育部、马耳他社会福利基金会和埃斯普罗拉互动科学中心共同举办的第四届“中国风筝节”暨“中国风筝工作坊”结业仪式22日在位于马耳他东南的卡尔卡拉市举行。

在“中国风筝节”前夕，来自马耳他7所学校的约200名小学生参加了“中国风筝工作坊”的风筝制作活动。工作坊采用视频教学、教师培训、现场辅导方式，孩子们在老师辅导下用彩色蜡笔描绘创作个性风筝。22日，近百名小学生在埃斯普罗拉互动科学中心空旷的广场上尽情放飞自己制作的风筝。马耳他前总统、社会福利基金会主席普雷卡为学生代表颁发了“中国风筝工作坊参与证书”。

活动现场锣鼓喧天，一只威武的舞狮时而嬉戏打闹，时而欢腾起舞，憨态可掬的表演引得现场小朋友欢呼雀跃。普雷卡、马耳他教育部教育服务局局长瓦萨洛和马耳他中国文化中心主任杨晓龙共同为舞狮点睛。

瓦萨洛向小朋友讲述“画龙点睛”的故事。他说，风筝节只是了解中国文化的开始，希望孩子们继续了解中国、探索中国文化的脚步。

普雷卡表示，马耳他和中国保持着密切关系，风筝节活动是一种巩固友谊、加深理解和彼此尊重的方式。风筝寓意深远，风筝节为年轻人提供更多了解中国和中国人民的机会。

杨晓龙表示，风筝象征着自由与和平，风筝也是传递友谊的信号。希望风筝节为孩子们开启一个愉快而有意义的暑期。

为充分展示中国传统风筝文化，马耳他中国文化中心专门在埃斯普罗拉互动科学中心布置“中国传统风筝精品展”，展出由来自山东潍坊的国家级非物质文化遗产项目风筝代表性传承人郭洪利制作的22个传统风筝。展览通过详尽的文字，全面介绍中国风筝的历史、工艺、寓意、分类、放飞技巧等，展览将持续到6月24日。

瓦萨洛在接受新华社记者采访时表示，风筝只是中国文化的冰山一角，孩子们还将学到更多中国文化知识，期待马耳他的学校和中国文化中心之间开展更多合作。

据介绍，首届“中国风筝节”2018年在马耳他总统夏宫韦达拉宫举办，第二届2019年在马耳他首都瓦莱塔举行。受新冠疫情影响，风筝节2020年未能举办。2021年通过在线举办“中国风筝工作坊”的方式，延续中马这一合作项目。

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