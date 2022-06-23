新华社约翰内斯堡6月22日电 南非约翰内斯堡大学非洲-中国研究中心主任戴维·蒙亚埃日前接受新华社记者采访时表示，金砖国家合作机制已经发展到一个成熟的阶段，切实推进了全球经济协调发展，未来将在促进绿色产业、减贫以及科技创新等方面发挥巨大作用。

蒙亚埃表示，十多年来，金砖合作切实推进了全球经济协调发展，推动了多边机制进步，同时让发展中国家受到更多关注。

“金砖成员国在协调方面做得尤为出色，”蒙亚埃说，“疫情期间，成员国卫生部长们多次召开会议讨论相关议题，各成员国都发挥了积极作用。”

他表示，金砖成员国各有所长，可以通过互相学习实现相互促进。举例来说，中国在数字货币方面走在前面，其经验值得其他金砖国家借鉴。

蒙亚埃说，世界正面临多重挑战，当前人类面临的最大威胁就是新冠疫情。疫情不仅直接影响全球数亿人的健康，还产生连锁反应，比如许多普通民众的治疗受到严重干扰、不平等现象日益扩大。同时，乌克兰局势一定程度上“造成农产品供应链中断”。

蒙亚埃说：“中国在援助发展中国家，特别是非洲国家方面发挥了重要作用，比如应对新冠疫情带来的危机、生产与分配疫苗、改善卫生基础设施等。”

蒙亚埃说，中国是2022年金砖国家主席国。期待中国能以主席国身份协调并推动金砖合作达到新高度，促进联合国等国际机构转型，关注全球特别是非洲经济发展、气候变化问题，同时聚焦绿色产业、减贫以及科技创新等领域。

“从过去吸取经验，向前看，金砖可以做得更好。”蒙亚埃说。（记者：荆晶、田弘毅；剪辑：马湛；编辑：马湛、徐超、邓茜、欧阳为、俞懋峰、赵悦、王科文）

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