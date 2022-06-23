人民网里约热内卢6月22日电 （记者毕梦瀛、吴杰）在中国主办金砖国家领导人第十四次会晤之际，厦门市—福塔莱萨市产业合作视频交流会于6月22日举行，中国驻累西腓总领事严宇清出席并致辞，福塔莱萨市外办主任乔安娜·诺格拉、塞阿腊州经济发展与劳动厅代表马尔塔·坎贝罗，厦门市友协专职副会长林娜、火炬高新区管委会委员匡登峰、厦门市金砖办副主任李铭，王可副总领事以及福建省外办、厦门大学、塞阿腊州工业联合会、佩森港综合工业园、福塔莱萨大学等部门代表出席。

2014年和2017年，金砖国家领导人分别在福塔莱萨市和厦门市举行会晤。2021年11月，两座“金砖城市”签署《友好交流意向书》，有序推进了两市结好各项工作。

严宇清围绕两市进一步加强友好合作，助力厦门金砖创新基地建设提出三点建议：一是“政府搭台，企业唱戏”。两市政府可充分利用金砖创新基地平台，配合金砖合作机制，多举办中巴企业线上线下交流活动，发掘经贸合作潜力。二是加强培训合作，共塑金砖人才。厦门金砖创新基地在宏观经济政策解读、跨文化交流融合、智慧城市管理、智慧产业、智能制造、通信与互联网等领域制定了培训方案。双方可积极发掘契合包括塞阿腊州、福塔莱萨市在内的巴西东北部发展需求的培训课程，培养金砖人才。三是形成多元合作机制，促使合作提质增效。希两市继续保持密切沟通，进一步明确优势互补领域及优先合作方向，谋定中长期发展规划，让更多务实合作成果惠及民众。

林娜表示，自今年以来，在中国驻累西腓总领馆的支持下，厦门市与福塔莱萨市积极探讨开展金砖框架下两地工业园区间务实交流与合作。金砖创新基地启动建设一年多来，厦门市全力推动基地建设走深走实。今年2月，厦门市同福塔莱萨市相关部门曾就市政管理、垃圾处理方面开展交流，加强了两市在市政管理领域的互学互鉴。厦门市提议的金砖国家国际友好音乐会也已进入编辑创作阶段，感谢福塔莱萨市积极参与，期待尽快看到体现福市传统和风土人情的舞蹈视频。

匡登峰表示，作为厦门金砖创新基地核心区之一，火炬高新区认真落实厦门市委、市政府关于推进金砖创新基地建设各项工作部署，推动核心区建设取得一定成效。火炬高新区将积极应对新形势对金砖创新合作的影响，优化针对性支持举措，努力推进金砖创新合作。

李铭表示，金砖创新基地建立一年多来，发布100项重点任务清单，开展23期金砖人才培训活动，覆盖30个国家超28万人次，建设8个新工业革命领域赋能平台，推出100多个金砖示范项目，签约40个金砖合作项目，成功举办了金砖国家智库国际研讨会、金砖国家新工业革命伙伴关系论坛等活动。金砖创新基地将以金砖“中国年”为契机，不断摸索金砖国家人才培养模式，千方百计促进金砖国家人才培养合作。

诺格拉表示，两市自去年签署《友好交流意向书》以来友好交往不断密切，福塔莱萨市在数字经济、新能源、文化教育、基础设施等领域具有优势，未来希同厦门市在金砖人才培养、清洁能源、港口建设等领域进一步加强交流，推动双方关系不断向前发展。

马尔塔·坎贝罗等介绍了塞州区位、财税政策、新能源、青年培养等方面特色优势以及佩森港运输服务、出口加工区、海上码头建设以及新能源、冶金、食品加工、动物饲料等园区产业情况。

(责编：苏缨翔、常红)