人民网讯 近日，澳大利亚学者杰奎琳·詹姆斯在“反对西方宣传咨询”网站更新两篇涉疆报告。杰奎琳·詹姆斯对澳大利亚战略政策研究所（ASPI）、“大赦国际”组织及“人权观察”组织发布的涉疆谎言进行了深入揭露和质疑。

在题为《“买卖维吾尔人”：学术分析还是战略假消息？》的报告中，杰奎琳·詹姆斯认为，ASPI提出的18项与中国“强迫劳动”有关的具体指控，没有一项能经受住严密审查。这是因为ASPI报告不是一份学术分析报告，而是一份旨在造成伤害的战略假信息。

例如，ASPI对中国工厂安排维吾尔族员工与其他员工“分开吃住”的行为冠以“孤立和虐待”的指控，但该指控刻意忽略了一个众所周知的事实，即中国大多数食堂，为尊重穆斯林群众的饮食习惯，都会设有专门提供清真食品的区域。

再如，ASPI表示通过官方文件和卫星图像显示新疆存在“类似政治教化营”的区域。杰奎琳·詹姆斯对此驳斥道，当时（2018年）学校的几个区域被暂时围起来，显然是为了重建或翻新，次年的图像显示所有围栏都被拆除。而在网上简单搜索一下，就会找到大量证据显示它只不过是一所普通的职业学校。

除此之外，杰奎琳·詹姆斯还提到，ASPI会从外国政府和外国政党那里获得资金从事政治和政府影响力工作，使其在司法部外国影响透明度计划公开登记册上占有一席之地，而这些影响力大部分是在妖魔化中国的过程中产生的，包括在中国管辖范围之外的地区。

杰奎琳·詹姆斯指出，随着西方公司切断与中国新疆供应商的联系，主要受到伤害的是数以千计的维吾尔族人，他们失去了工作，而一些工厂歧视性地终止维吾尔族人的工作是因为急于避免他们宣传的消费者群体，亦或是美国政府的制裁。

分析报告的最后，作者认为，真正伤害中国维吾尔族人民权利的是ASPI，它的恶意抹黑中伤造成维吾尔族工人就业的工厂蒙受损失，它的恶意诽谤对维吾尔族员工的工作权利与接受职业教育的权利造成影响。

在最新发布的题为《“大赦国际”和“人权观察”组织的新疆“强迫劳动”观点：垃圾研究还是崇高事业的堕落？》的报告中，杰奎琳·詹姆斯明确指出，“大赦国际”和“人权观察”组织发布的所谓涉疆报告看似研究，不过是没有任何实质内容、缺乏科学研究方法、缺乏可靠的证据和准确充分的法律分析的 “垃圾研究”。

“大赦国际”发布的报告存在许多明显问题，具体包括：主要受访者使用匿名、受访者均未提供实际的宣誓证词、所有证词均未经过证实和交叉审查、采访方式不透明等。

杰奎琳·詹姆斯举例称，“大赦国际”组织对一份声称是“泄露的中国政府文件”中的内容进行了“编译”，将一段简述维吾尔族群众提供职前教育培训的文字，生搬硬套成“强迫劳动”的“证据”。

杰奎琳·詹姆斯认为“人权观察”组织将对于新疆的“指控”归为危害人类罪令人匪夷所思。她指出，该报告仅依靠《纽约时报》等6个来源的传闻证据便得出结论，未使用第一手证据，且二手信息多为匿名信息因而根本无从查证。由此可见，“人权观察”组织对新疆的一系列指控的证据是不可靠的。

杰奎琳·詹姆斯总结称，“大赦国际”和“人权观察”的报告均存在严重缺陷，它们的声誉和透明度需要被认真审查。这些国际组织的支持者们需要诚实面对一个问题——他们究竟在维护人权还是在抹黑中国？（编译 苏缨翔）

(责编：苏缨翔、常红)