美西方在俄乌冲突背后拱火的一系列操作，再次让发展中国家感受到卷入集团对抗带来的危害，更明确了自身利益系于和平与发展大势的认知。在各种复杂因素交织下，作为发展中国家尤其新兴市场国家代表的金砖机制，持续为全球安全治理和全球发展治理发出“金砖声音”，就更显得难能可贵了。

在当前世界复杂变局之下，“金砖力量”再次让人刮目相看。金砖机制成立之初，西方国家并不看好，认为它是众多合作机制中一个再普通不过的“清谈馆”。但“金砖新开发银行”的成立改变了西方看法，由此西方将金砖机制视为动其奶酪的“行动队”。金砖机制建设进入第二个十年后，由于巴西政治生态右转、中印领土纠纷以及西方的拉拢分化，金砖国家合作势头与第一个十年亮点纷呈相比似乎有些暗淡。于是，西方政界学界一些人重拾唱衰金砖的老调，认为金砖已遁入多边机制“高开低走、不了了之”的宿命。

借助俄乌冲突等事件，美国继续在全球范围内推进阵营化和小圈子化。在面临选边站队的高压之际，作为新兴市场国家代表的金砖国家态度引发广泛关注。但令美国失望和尴尬的是，包括印度在内的金砖国家拒绝加入反俄阵营或其他类似操作，转而一致主张通过政治对话解决冲突，反对美西方递刀子、拱火行为。不仅如此，“金砖主张”还得到大多数发展中国家的认可和效仿。“金砖声音”再次让西方领略到人口占世界42%、经济总量占全球24%的金砖力量。

金砖国家正加大携手构建全球治理新体系的力度。国际秩序的未来走向面临着两种趋势的博弈，即是大家平等参与的“全球治理”，还是美国霸权版的“治理全球”。为了继续主宰新世纪的国际权力格局，美国以北约和“印太战略”为主要抓手，在东西两条线同时构筑各种脱钩性、排他性的安全机制和经济集团以围堵打压中俄。金砖国家认识到，美国一旦如愿打造成“新的国际秩序”，它不会乐见新兴大国与其平起平坐、共享国际权力蛋糕。在那种秩序中，美西方依然是当仁不让的主角，后来者只能在遵循西方规则的条件下充当配角。那种“新秩序”显然有悖于金砖国家走到一起的初衷，即力争构建一个与金砖经济体量相称的国际权力体系。金砖国家深知，唯有攥指成拳、加大合作力度，才能捍卫以联合国为核心的国际体系，并使之更加公正、合理、民主。为此，金砖国家“将致力于加强和完善全球治理，推动构建一个更加敏捷、有效、高效、有代表性和负责任的体系”。

在此过程中，金砖国家将打造更多“成色足、含金量高”的金字招牌。尽管金砖合作已有“新开发银行”和“应急储备安排”等闪光名片，但尚不足以使金砖经济实力转化为相应分量的国际制度性影响。在对俄以及其他国家打压过程中，美国随意操控标普、惠誉、穆迪三大国际评级机构的做法，就暴露出美西方政治化操弄金融工具的随意和蛮横，同时也激发金砖国家重拾构建自身评级机构的动力。“金砖评级机构”的动议一度写进2016年果阿领导人峰会宣言，后因无法掌握权威经济信息等技术原因而未果。金砖国家政界学界人士认识到，为了避免被西方评级机构基于政治因素无休止地“矮化和羞辱”，金砖需重新推动成立自己的评级机构，并从“金砖店铺”做起逐步做大做强。

美西方最近另一个刺激国际社会神经的举动，是将俄踢出国际资金清算系统（SWIFT），这给包括金砖在内的广大发展中国家敲响了警钟。为此，金砖国家建立自身的金融支付体系意愿增大，成员国的学者建议可从金砖双边贸易结算中积累经验，从成立“金砖金融信息交换体系”做起，待时机成熟时，再建立金砖货币支付体系。如果在金砖机制建设第二个十年顺利成立“金砖评级机构”和“金砖金融支付体系”，那么金砖的成色会更足，金字招牌势必会更闪耀。

世界新变局背景下，“金砖中国年”刚运行半年，国际社会就见证了金砖聚合力不断上升、亮点不断呈现。“金砖+”进一步扩大朋友圈，首次召开“金砖+”外长会，新开发银行新一轮扩员正在路上。“金砖国家航天合作联委会”“金砖国家职业教育联盟”“金砖财金智库网络”“金砖国家预防大规模传染疾病早期预警体系”等全新平台纷纷成立。金砖国家呼应全球安全关切，聚焦全球发展事业，为动荡变革的全球治理体系注入一股新鲜动力和正能量。（作者是中国国际问题研究院发展中国家所所长、清华大学CCWE“金砖国家经济智库”高级研究员）

（来源：环球时报）

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