中华人民共和国主席 习近平

尊敬的各位同事，

各位工商界朋友，

女士们，先生们，朋友们：

很高兴出席金砖国家工商论坛。首先，我向各位嘉宾表示诚挚的欢迎！

当前，世界百年变局和世纪疫情相互交织，各种安全挑战层出不穷，世界经济复苏步履维艰，全球发展遭遇严重挫折。世界向何处去？和平还是战争？发展还是衰退？开放还是封闭？合作还是对抗？是摆在我们面前的时代之问。

历史长河时而风平浪静，时而波涛汹涌，但总会奔涌向前。尽管国际形势风云变幻，但开放发展的历史大势不会变，携手合作、共迎挑战的愿望也不会变。我们要不畏浮云遮望眼，准确认识历史发展规律，不为一时一事所惑，不为风险所惧，勇敢面对挑战，向着构建人类命运共同体的目标勇毅前行。

第一，我们要团结协作，共同维护世界和平稳定。“前事不忘，后事之师。”上世纪，人类先后经历了两次世界大战的浩劫和冷战对抗的阴霾。惨痛的历史表明，霸权主义、集团政治、阵营对抗不会带来和平安全，只会导致战争冲突。这次乌克兰危机再次给世人敲响了警钟：迷信实力地位，扩张军事联盟，以牺牲别国安全谋求自身安全，必然会陷入安全困境。

历史告诉我们，和平是人类共同事业，需要各方共同争取和维护。只有人人都珍爱和平、维护和平，只有人人都记取战争的惨痛教训，和平才有希望。面对动荡不安的世界，我们要不忘联合国宪章初心，牢记守护和平使命。不久前，我提出全球安全倡议，倡导各国坚持共同、综合、合作、可持续的安全观；坚持尊重各国主权、领土完整；坚持遵守联合国宪章宗旨和原则；坚持重视各国合理安全关切；坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧与争端；坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全。国际社会要摒弃零和博弈，共同反对霸权主义和强权政治，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，树立休戚相关、安危与共的共同体意识，让和平的阳光照亮世界。

第二，我们要守望相助，共同促进全球可持续发展。发展是破解各种难题、实现人民幸福的关键。当前，全球发展进程遭受严重冲击，国际发展合作动能减弱，南北发展差距进一步扩大，联合国2030年可持续发展议程的全球落实受到重创。全球将近70个国家的12亿人口面临疫情、粮食、能源、债务危机，全球过去数十年减贫成果可能付诸东流。

去年，我提出了全球发展倡议，呼吁围绕落实联合国2030年可持续发展议程，推动构建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系，全面推进减贫、卫生、教育、数字互联互通、工业化等领域合作。要加强粮食、能源合作，提高粮食和能源安全保障水平。要抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，促进创新要素全球流动，帮助发展中国家加快数字经济发展和绿色转型。要积极开展抗疫合作，向发展中国家提供更多抗疫药物，争取早日战胜疫情。

再过两天，中方将主办“全球发展高层对话会”，共商全球发展大计。我们要坚持以人民之心为心、以天下之利为利，推动全球发展迈向新时代，造福各国人民。

第三，我们要同舟共济，共同实现合作共赢。当前，一些重要产业链供应链遭到人为干扰，大宗商品价格高位波动，全球通货膨胀居高不下，国际金融市场持续动荡，世界经济复苏势头不断走弱。大家都在担心，世界经济会不会陷入危机的泥潭。

在这个关键时刻，只有坚持同舟共济、团结合作，才能战胜经济危机。我们要心往一处想、劲往一处使，加强宏观经济政策协调，防止全球复苏进程放缓甚至中断。主要发达国家要采取负责任的经济政策，避免政策负面效应外溢，避免给发展中国家造成严重冲击。事实一再证明，制裁是“回旋镖”、“双刃剑”，把世界经济政治化、工具化、武器化，利用国际金融货币体系的主导地位肆意制裁，终将损人害己，使世界人民遭殃。

第四，我们要包容并蓄，共同扩大开放融合。冷战结束后，经济全球化迅猛发展，极大促进了商品和资本流动、科技和文明进步。一个更加开放包容的世界，能给各国带来更广阔的发展空间，给人类带来更繁荣的未来。

一段时间以来，经济全球化遭遇“逆风逆流”。一些国家想实行“脱钩断链”，构筑“小院高墙”。国际社会普遍担忧，这样下去，世界经济势必分裂为相互隔绝的区域。经济全球化是生产力发展的客观要求和不可阻挡的历史潮流。开历史倒车，企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路。

“泰山不让土壤，故能成其大；河海不择细流，故能就其深。”包容普惠、互利共赢才是人间正道。我们要坚持开放包容，拆除一切阻碍生产力发展的藩篱，引导推动全球化健康发展，让资金和技术自由流动，让创新和智慧充分涌现，汇聚世界经济增长合力。要维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，消除贸易、投资、技术壁垒，推动构建开放型世界经济。要坚持共商共建共享，加强全球经济治理，增加新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，确保各国权利平等、规则平等、机会平等。

女士们、先生们、朋友们！

今年以来，面对复杂严峻的国内外发展环境，中国坚持统筹疫情防控和经济社会发展，有力应对各种挑战。中国坚持人民至上、生命至上，筑牢疫情防控屏障，巩固疫情防控成果，最大程度保护人民生命健康，也最大程度稳住了经济社会发展基本盘。中国将加大宏观政策调节力度，采取更加有效的举措，努力实现全年经济社会发展目标，最大程度减少疫情影响。

下半年，我们将召开中国共产党第二十次全国代表大会，描绘下一个阶段中国发展蓝图。中国将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，努力实现高质量发展。中国将继续提高对外开放水平，建设更高水平开放型经济新体制，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。热忱欢迎大家在中国投资兴业，加强经贸合作，共享发展机遇。

女士们、先生们、朋友们！

金砖合作机制是新兴市场国家和发展中国家合作的重要平台。工商界是促进金砖务实合作的生力军。多年来，金砖国家工商界开拓创新、不断进取，发掘五国务实合作潜力，为助力金砖国家发展作出了重要贡献，应该给予充分肯定。

当前，金砖合作进入高质量发展新阶段。希望企业家们发扬坚韧不拔、勇立潮头的精神，做开放发展的推动者、创新发展的领军者、共享发展的践行者，给金砖合作加油加力。要利用各国产业结构和资源禀赋互补优势，提升贸易、投资、金融合作水平，拓展跨境电商、物流、本币、信用评级等领域合作，维护产业链供应链安全畅通。要积极参与金砖国家新工业革命伙伴关系建设，加强数字经济、智能制造、清洁能源、低碳技术合作，助力各国产业结构转型升级。要深入推动能源、粮食、基础设施、技能培训合作，履行社会责任，让发展成果更多更公平惠及全体人民。

我相信，只要我们高扬互利共赢之帆、把稳团结合作之舵，金砖国家这艘大船就一定能够乘风破浪，驶向更加光明美好的彼岸！

预祝本次工商论坛取得圆满成功！

谢谢大家。

（新华社北京6月22日电）

《 人民日报 》（ 2022年06月23日 02 版）

(责编：贾文婷、高歌)