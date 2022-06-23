人民网记者 沈小晓

埃及前驻华大使马哈茂德·阿莱姆日前接受人民网记者采访时表示，金砖合作机制正当其时，不仅在面对当前全球形势所造成的不利影响时能够发挥重要作用，而且自成立以来，其发展的机构（如金砖国家新开发银行）及其成员之间的合作机制，以及与新兴市场和发展中国家的磋商，都有助于促进全球复苏。

阿莱姆在2005年至2009年期间担任埃及驻华大使，感受到中国在政治、经济、文化、生态等各方面的发展。他表示，当前的国际形势表明，世界需要一种新秩序，将全球治理带入一个更加平衡的时代。“我们可以看到，像中国这样的全球经济新大国通过全球发展倡议、构建人类命运共同体等倡议，开创发展新模式，向其他发展中国家伸出援手，这些都有利于夯实发展基础，促进世界和平与经济发展。”

2022年5月19日，国务委员兼外长王毅在北京主持金砖国家同新兴市场和发展中国家外长视频对话会。埃及外长舒克里等嘉宾国部长与会。王毅表示，中国永远是发展中国家大家庭的一员，始终同广大发展中国家站在一起，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，为构建人类命运共同体不懈努力。“金砖+”合作模式为合作而生、为发展而兴，欢迎更多国家参与进来，共同推进国际关系民主化、世界经济普惠化、全球治理合理化，共同开创光明前景和美好未来。

阿莱姆表示，赞赏中国通过与埃及等其他新兴市场和发展中国家接触并推动“金砖+”合作机制，使“金砖”发展更具包容性。他认为，多边主义是坚持共商共建共享理念的关键，倡导开放，提倡包容，反对封闭和排斥。而封闭和排斥正是当今一些国家的做法。

自2016年以来，埃及政府实施了经济改革措施，并着手建设大型基础设施项目，旨在将埃及发展为区域和全球投资目的地。这些措施帮助埃及应对发展过程中出现的挑战，取得了各种金融机构的积极评价，吸引了包括许多中国公司在内的更多外国投资。另一方面，埃及正在实施可持续能源战略，并计划在今年11月举办《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27），这将为创造全球清洁环境作出更大贡献。

“今年是埃及和中国建交66周年，回顾过去几十年取得的成就，我们都感到自豪和欣喜。”阿莱姆表示，通过共同抗击新冠肺炎疫情、基础设施建设、可再生能源开发与利用等许多领域的合作，中埃高质量共建“一带一路”，进一步巩固全面战略伙伴关系。

阿莱姆谈到自己对中国过去几十年取得的成就印象深刻，很幸运在中国担任大使期间或在过去十年访问期间见证了中国的发展，在脱贫攻坚和人民生活水平改善方面取得的成绩尤为显著。“我仍然期待着回到中国，仔细研究中国更多的成功的发展故事。”

(责编：苏缨翔、常红)