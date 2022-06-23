印度K.R.曼格拉姆大学人文学院助理教授拉吉夫·兰詹博士。受访者供图

人民网北京6月23日电 （崔译戈）23日，金砖国家领导人第十四次会晤将在北京举行，世界期待“金砖声音”。印度K.R.曼加拉姆大学人文学院助理教授拉吉夫·兰詹博士日前在接受人民网记者专访时表示，金砖国家合作对世界具有重要意义，为其他新兴市场国家和发展中国家实现发展目标打开了合作之门。

兰詹指出，金砖国家合作对世界具有重要意义。他用一组数字说明金砖国家的重要地位：金砖国家拥有世界约42%的人口，占地球陆地面积的30%，货物贸易占全球的18%。

在兰詹看来，金砖国家合作打造了新兴市场及发展中国家合作的样板。他强调，发展中国家具有强大市场潜力，在基础设施建设、技术和投资等领域均需开展对外合作。兰詹认为，与西方国家不同，金砖国家能够在平等的基础上与其他新兴市场国家和发展中国家开展合作。

2022年，中国接棒印度成为金砖国家轮值主席国。兰詹表示，当前，阿富汗问题亟待解决，俄乌冲突仍未结束，亚洲部分国家出现经济困难，地区发展和全球治理挑战重重。习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议适逢其时，在关键时刻为如何推动国家间建立真正的互信勾画蓝图，贡献中国力量。兰詹认为，中国在减贫方面取得的巨大成就是发展中国家的榜样，中国的农业、基础设施、教育体系等可以成为其他金砖国家效仿的典范。

2022年是金砖“中国年”，中国积极支持金砖国家拓展 “金砖+”合作模式。5月19日，金砖国家同新兴市场和发展中国家外长视频对话会在北京举行，这是金砖国家首次在外长层级举行“金砖+”对话活动。兰詹表示，“金砖+”合作理念具有包容性，提倡合作、开放、互利共赢。邀请其他国家参加金砖国家会议符合金砖精神，将使金砖国家与其他参会国的联系更加紧密，推动各国携手实现全球发展目标。

金砖国家领导人第十四次会晤主题是“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”。兰詹指出，推动和维护多边主义是2022年国家间最重要的合作事项之一，金砖国家已从经济、社会和环境三方面出发制定了合作目标。他表示，金砖国家政治制度、社会文化各不相同，是多元文化的真正代表。兰詹强调，在后疫情时代，实践真正的多边主义是解决恐怖主义、地区冲突等全球治理挑战的关键。

展望金砖国家合作的发展方向，兰詹认为，在经贸、技术交流和公共卫生等领域的合作将是未来金砖国家合作的重中之重。他同时指出，携手应对能源危机、保障粮食安全也将成为金砖国家的合作重点。

(责编：崔译戈、常红)