新华社北京6月22日电 题：破解时代之问 共创光明未来

新华社评论员

22日，世界目光再一次投向北京。国家主席习近平以视频方式出席金砖国家工商论坛开幕式并发表题为《把握时代潮流 缔造光明未来》的主旨演讲。

世界百年变局和世纪疫情相互交织，各种安全挑战层出不穷，世界经济复苏步履维艰，全球发展遭遇严重挫折。世界向何处去？和平还是战争？发展还是衰退？开放还是封闭？合作还是对抗？直面时代之问，习近平主席以对人类前途命运的深邃思考与强烈的责任担当，呼吁世界各国向着构建人类命运共同体的目标勇毅前行。

破解时代之问，要把握大势，始终沿着正确方向坚定前行。历史长河时而风平浪静，时而波涛汹涌，但总会奔涌向前。尽管国际形势风云变幻，但开放发展的历史大势不会变，携手合作、共迎挑战的愿望也不会变。唯有端起历史的望远镜，准确认识历史发展规律，才能牢牢把握时代潮流，不为一时一事所惑，不为风险所惧。

破解时代之问，要展现智慧与担当，为共同发展不断注入动力。针对世界面临的困难挑战，习近平主席提出四点倡议：团结协作，共同维护世界和平稳定；守望相助，共同促进全球可持续发展；同舟共济，共同实现合作共赢；包容并蓄，共同扩大开放融合。这些倡议直面地区冲突、全球发展进程遭受严重冲击、经济全球化遭遇“逆风逆流”等突出问题，彰显中国维护国际公平正义、增进全人类共同福祉的一贯立场，着力破解痛点难点，为推动全球发展、完善全球治理开出中国良方。

共同维护世界和平稳定，要从历史和现实中汲取经验教训，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，树立休戚相关、安危与共的共同体意识，让和平的阳光照亮世界；共同促进全球可持续发展，贵在坚持以人民之心为心、以天下之利为利，推动全球发展迈向新时代，造福各国人民；共同实现合作共赢，要在秉持同舟共济、团结合作的理念，主要发达国家要采取负责任的经济政策，防止世界经济政治化、工具化、武器化，加强宏观经济政策协调，共同战胜经济危机；共同扩大开放融合，关键在于坚守包容普惠、互利共赢这一人间正道，坚持共商共建共享，引导推动全球化健康发展，推动构建开放型世界经济，确保各国权利平等、规则平等、机会平等。这四点倡议，与习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议一脉相承、意旨相通，既有着“致广大”的雄心壮志，也包含“尽精微”的务实举措，汇聚起共克时艰、共同推动世界和平与发展的强大正能量。

人类只有一个地球，人类也只有一个共同的未来。破解时代之问，需要同舟共济、凝聚合力，共同创造美好明天。高扬互利共赢之帆、把稳团结合作之舵，人类发展进步的航船必将乘风破浪、行稳致远，驶向人类命运共同体的光明彼岸。

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