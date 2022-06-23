循正道、应潮流、顺民心，中国特色大国外交之路定能越走越宽广

外交是国家意志的集中体现，外交风范展现着一个国家的国家形象、价值理念和精神特质。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国特色大国外交全面推进，展现出与时俱进、担当有为、开放包容的中国特色、中国风格、中国气派，赢得国际社会广泛赞誉，显著提升了中国的国际影响力、感召力、塑造力。

中国特色大国外交彰显守正创新的大国气派。从中华优秀传统文化“义以为上”“亲仁善邻”等理念中汲取智慧启示，中国提出真实亲诚理念、正确义利观、亲诚惠容周边外交理念、共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等新理念新主张新倡议；继承和发展新中国外交基本原则和优良传统，中国鲜明提出推动建设新型国际关系、推动构建人类命运共同体、弘扬全人类共同价值等重要理念和主张。在波澜壮阔的外交实践中，中国特色大国外交坚持以对外工作优良传统和时代特征相结合为方向塑造中国外交的独特风范，为中国外交注入丰富的时代内涵。

中国特色大国外交坚持立己达人的世界情怀。中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为促进人类进步事业而奋斗的政党。无论国际风云如何变幻，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。一次又一次在国际舞台上响亮回答时代之问，汇聚起推动世界和平发展的磅礴力量；一批又一批中国“蓝盔”为世界和平英勇出征，被誉为“维和行动的关键因素和关键力量”；一个又一个共建“一带一路”项目落地生根，结出造福沿线国家人民的累累硕果……中国特色大国外交以行践言，生动诠释“世界好，中国才能好；中国好，世界才更好”的真正意涵。

中国特色大国外交拥有开放包容的宽广胸襟。建设开放包容的世界是推动构建人类命运共同体的题中应有之义。经济层面，中国倡导同舟共济，促进贸易和投资自由化便利化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展；文明层面，中国倡导尊重世界文明多样性，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越；国际关系层面，中国积极发展全球伙伴关系，建立起全方位、多层次、立体化的对外关系新格局；全球治理层面，中国倡导坚持真正的多边主义，以公平正义为理念引领全球治理体系变革。中国以更加开放包容的姿态加强同世界各国的互容、互鉴、互通，以实际行动推动构建人类命运共同体。

中国特色大国外交展现重情尚义的崇高品格。中国外交有原则、重情谊、讲道义、谋公正。一封封真挚的回信、一次次亲切的互动，习近平主席亲自推动民心相通，赋予中国特色大国外交丰富的人文情怀。在全球100多个国家和地区，一株株菌草成为“致富草”，被誉为“生活的新希望”；向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂新冠疫苗，中国为弥合全球“免疫鸿沟”贡献重要力量……面对变乱交织的世界，中国特色大国外交传递着温暖与希望，为共创人类美好未来注入信心和力量。

为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同，这是中国共产党的天下情怀，也是中国特色大国外交的使命担当。循正道、应潮流、顺民心，中国特色大国外交之路定能越走越宽广，为推动构建人类命运共同体、促进世界和平与发展作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年06月23日 07 版）

(责编：贾文婷、高歌)