本报记者 裴广江 王云松 韩晓明 车 斌

世界正经历百年未有之大变局。如何在变局中开创新局、在乱局中化危为机，是一个重大历史课题。中国特色社会主义进入新时代，中华民族伟大复兴进入关键时期，中国同世界关系发生历史性新变化，中国与世界从未像今天这样紧紧联系在一起，对外工作承担着越来越重要的使命和责任。

面对风云激荡的国际形势，中国特色大国外交在习近平外交思想的指引下阔步前行，为中华民族伟大复兴创造良好外部环境，为人类进步事业作出重大贡献。中国坚定站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，同各国一道推动构建人类命运共同体，为世界和平与发展贡献重要智慧和力量。

胸怀天下 立己达人

“当下，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，给人类提出了必须严肃对待的挑战。”习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上发表主旨演讲指出，“困难和挑战进一步告诉我们，人类是休戚与共的命运共同体，各国要顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，向着构建人类命运共同体的正确方向，携手迎接挑战、合作开创未来。”

顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，推动构建人类命运共同体，这是党的十八大以来中国外交一以贯之的追求。这种追求彰显中国在波澜壮阔的世界舞台上的价值引领，展现气象万千的东方大国的责任担当。

2013年3月，习近平主席在莫斯科国际关系学院面向世界提出构建人类命运共同体理念。此后，习近平主席在第七十届联合国大会一般性辩论时发表重要讲话、在联合国日内瓦总部发表重要演讲，系统、深入阐述构建人类命运共同体理念的科学内涵，明确构建人类命运共同体要“坚持对话协商，建设一个持久和平的世界”“坚持共建共享，建设一个普遍安全的世界”“坚持合作共赢，建设一个共同繁荣的世界”“坚持交流互鉴，建设一个开放包容的世界”“坚持绿色低碳，建设一个清洁美丽的世界”，深刻回答“世界怎么了、我们怎么办”的时代之问。

2013年秋天，习近平主席提出共建“一带一路”倡议，强调与沿线国家加强政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通。9年来，“一带一路”从理念变为实践，从蓝图变为现实，为沿线各国带来巨大机遇和红利，成为当今世界范围最广、规模最大的国际合作平台，成为广受欢迎的国际公共产品。2021年9月，习近平主席在第七十六届联合国大会一般性辩论上发表讲话时提出全球发展倡议，呼吁加快落实联合国2030年可持续发展议程，共同推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段。2022年4月，在博鳌亚洲论坛年会开幕式上，习近平主席从人类前途命运出发郑重提出全球安全倡议，在新形势下进一步丰富了构建人类命运共同体的实践路径。

纲举目张，行稳致远。面对国际力量对比深刻调整，单边主义、保护主义、霸权主义、强权政治对世界和平与发展威胁上升，中国特色大国外交坚持胸怀天下，不断砥砺前行。从积极探索并大力推动构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架，到秉持亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴的周边外交方针，深化同周边国家关系，再到秉持正确义利观和真实亲诚理念，加强同广大发展中国家团结合作……中国坚持推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，坚持以深化外交布局为依托打造全球伙伴关系网络，成为维护世界和平、促进共同发展的重要力量。

行而不辍 展现担当

中国特色大国外交不仅有崇高的价值追求，也有孜孜不倦的现实行动。面对充满不稳定性不确定性的国际形势，中国以实际行动展现大国担当。

命运与共，支持全球抗疫—

中国坚持人民至上、生命至上，不仅成功守护中国人民的生命健康，而且发起新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广泛的紧急人道主义行动。一架架搭载中国疫苗的航班跨越山海，书写着构建人类卫生健康共同体的生动故事。

新冠肺炎疫情发生后，中国最早承诺将新冠疫苗作为全球公共产品，最早支持疫苗知识产权豁免，最早同发展中国家开展疫苗生产合作。2021年11月，习近平主席在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上宣布，中国将再向非洲提供10亿剂疫苗。“这是历史性的表态，在最困难的时候，中国与我们站在一起，中非合作已成为举世瞩目的典范。”在达喀尔会场聆听的毛里塔尼亚外长艾哈迈德感慨万千。截至目前，中国已向153个国家和15个国际组织提供数千亿件抗疫物资，向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂疫苗，向34个国家派出37支医疗专家组，与180多个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控经验。

兼济天下，促进共同发展—

2021年12月3日，一列红蓝白三色列车驶离万象火车站，中老铁路正式通车，老挝人民的铁路梦终成现实。世界银行的报告显示，中老铁路是中国—中南半岛经济走廊的重要组成部分，从长期看将使老挝的总收入提升21%。老挝公共工程与运输部前部长宋玛亲历了中老铁路从规划到奠基再到开工建设的全过程，他动情地说：“只有中国人才会这样帮助我们，也只有习近平主席才能这样说到做到。”

中老铁路是中国携手各国实现共同发展的缩影。从数字丝绸之路、绿色丝绸之路到健康丝绸之路，“一带一路”倡议的内涵不断丰富；从蒙内铁路、亚吉铁路到匈塞铁路、雅万高铁，从瓜达尔港、多哈雷多功能港到比雷埃夫斯港，共建“一带一路”搭建起一张互联互通、互利共赢的全球合作网。中国提出的全球发展倡议得到100多个国家和联合国等多个国际组织的积极响应和广泛支持，50多个国家加入“全球发展倡议之友小组”。全球发展倡议将为推动落实联合国2030年可持续发展议程，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展注入强劲动力。

大国担当，维护世界和平—

中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，始终不渝走和平发展道路，既通过维护世界和平发展自己，又通过自身发展维护世界和平。中国在集中力量办好自己的事、坚定捍卫国家主权、安全、发展利益的同时，积极维护全球战略稳定，积极推动政治解决国际和地区热点问题，日益成为国际形势的稳定锚、和平发展的正能量。

积极响应联合国“为维和而行动”倡议，设立中国—联合国和平与发展基金，组建8000人规模的维和待命部队和300人规模的常备维和警队；连续多年在亚丁湾、索马里海域执行护航任务，积极参与国际反恐合作；坚定支持多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则；积极推动解决乌克兰危机、朝鲜半岛核问题、伊朗核问题、阿富汗问题等国际和地区热点问题……新时代中国始终是维护世界和平稳定的中流砥柱。

凝聚合力 共创未来

大国之大，关键在于胸襟大、格局大、担当大。中国特色大国外交坚持从人类共同利益出发，携手各国谱写构建人类命运共同体的新篇章。

中国特色大国外交促团结，开辟人类光明前景。“在全球性危机的惊涛骇浪里，各国不是乘坐在190多条小船上，而是乘坐在一条命运与共的大船上。小船经不起风浪，巨舰才能顶住惊涛骇浪。”在2022年世界经济论坛视频会议上发表演讲时，习近平主席以“小船”与“大船”为喻，深刻阐明人类命运与共，只有同舟共济才能驶向光明未来。在百年变局与世纪疫情交织的背景下，人类命运共同体理念的生命力不断彰显。国际人士纷纷表示，人类命运共同体理念为共创人类美好未来擘画了蓝图，为人类发展进步指明了方向。在国际社会共同努力下，涓涓细流终将汇成大海，点点星光终将点亮银河。

中国特色大国外交求共赢，携手世界共享机遇。“一花独放不是春，百花齐放春满园。”从举办进博会、服贸会、广交会、东博会等经贸盛会，到高质量实施区域全面经济伙伴关系协定，再到积极推进加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定、数字经济伙伴关系协定……中国秉持开放、合作、团结、共赢的信念，不断扩大高水平对外开放的步伐坚定，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。在“世界开放指数”不断下滑的今天，中国以开放合作为世界经济发展注入活力。美国哈佛大学教授约瑟夫·奈指出，中国市场扩大开放让中国受益，也让其他国家从中受益。

中国特色大国外交谋发展，增进各国民生福祉。习近平主席深刻指出，发展是人类社会永恒的主题。从高质量共建“一带一路”成果斐然，让发展成果更好惠及各国人民，到推动落实全球发展倡议、构建全球发展共同体，以实际行动促进后疫情时代包容、可持续、有韧性的经济社会复苏和发展，中国坚持“大家一起发展才是真发展，可持续发展才是好发展”，始终将发展议程放在国际合作的更高位置，奏响全球发展合作的动人乐章。

初心如磐，砥砺前行。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，新时代中国特色大国外交将继续高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，同世界上一切进步力量携手前行，为人类和平与发展事业作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年06月23日 07 版）

(责编：贾文婷、高歌)