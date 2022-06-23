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详讯：20年来最致命地震重创阿富汗

2022年06月23日07:54 | 来源：新华网
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　　6月22日，在阿富汗东部帕克提卡省的一个村庄，人们查看地震中受损的房屋。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

　　新华社阿富汗沙兰6月22日电（记者邹学冕 穆罕默德·阿里亚）房屋震成瓦砾，床单裹着死伤者……22日，阿富汗东部遭遇强烈地震，当地官员告诉新华社记者，地震及其引发的山体滑坡已造成至少1000人遇难，1500人受伤。

　　地震发生在凌晨时分，阿富汗东部霍斯特省萨帕里区、帕克提卡省加延区受灾尤其严重。在帕克提卡省首府沙兰市，刚刚赶到的新华社记者看到，省立医院住满伤者，一些人还是救援人员用床单运送而来。为伤者献血的通道上，志愿者排成长长一队……

　　这是20年来在阿富汗导致遇难人数最多的一次地震。帕克提卡省新闻和文化局长穆罕默德·阿明·哈迪法说，仅在该省加延和巴尔马尔两个地区,地震及山体滑坡就已造成至少1000人死亡。阿富汗临时政府内政部官员萨拉赫丁·阿尤比说，震区一些村庄位置偏僻，因此遇难者人数可能还会上升。

　　6月22日，在阿富汗东部帕克提卡省的一个村庄，人们查看地震中受损的房屋。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

　　据中国地震台网测定，此次地震发生在当地时间22日1时24分（北京时间4时54分），震级6.2级，震源深度约30公里。据美国地质调查局地震信息网信息，本次地震震级为5.9级，震中位于阿富汗东部城市霍斯特市西南40多公里处。

　　中国驻阿富汗大使馆表示，暂未收到中国公民的伤亡报告。

　　阿富汗临时政府代理总理穆罕默德·哈桑·阿洪德22日主持紧急会议，要求各有关机构立即赶赴现场，利用一切资源挽救生命，为受灾民众提供一切必要援助。

　　这是6月22日在阿富汗东部帕克提卡省一个村庄拍摄的地震中受损的房屋。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

　　在喀布尔通往灾区的公路上，记者看到一辆辆救护车和满载帐篷、食品等物资的卡车呼啸而过。阿富汗军方说，300多辆救护车已抵达灾区。阿富汗红新月会说，已向灾区派出数十名医疗人员和志愿者。帐篷、药品、食品等也正运往灾区。

　　联合国人道主义事务协调厅说，人道主义合作伙伴正准备与塔利班当局协调，争取为灾区民众提供紧急避难所、医疗和食品援助。巴基斯坦也表示愿为灾区提供帮助。

　　2002年3月25日，阿富汗北部地区发生6.1级地震，至少1800人遇难，2000多人受伤。

(责编：胡永秋、白宇)

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