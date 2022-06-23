新华社北京6月22日电 （记者谢希瑶）2022年金砖国家工商论坛22日在京以线上线下方式举行。来自巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五国工商界的代表，围绕“深化金砖工商伙伴关系，共创全球发展美好未来”主题，就推动金砖国家合作展开了广泛深入的交流，并共同发布了《金砖国家工商界北京倡议》。

当前，新冠肺炎疫情导致全球震荡加剧，国际格局和全球治理体系加速调整，世界经济复苏面临不确定性，国际社会对金砖国家在加强抗疫合作、促进经济复苏、维护和平稳定等方面给予了更多关注和期待。倡议提出，新兴经济体和发展中国家是推动全球经济复苏的重要力量，支持开展全面、紧密、务实和包容的合作，并愿为此积极贡献工商界力量。

倡议提出，团结应对挑战，扩大疫情下的卫生健康合作。继续加强金砖国家在检测方法、治疗、研发、疫苗生产与互认，针对新冠病毒新变种的疫苗安全性和有效性研究，新冠疫苗接种和检测证书（特别是用于国际旅行的证书）互认，传统医药知识共享等领域的合作。

倡议提出，秉持开放理念，促进世界经济复苏。支持开放、透明、公平、包容、非歧视的、基于规则的多边贸易体制；呼吁金砖国家加强在世界贸易组织中的沟通与合作，支持对世界贸易组织进行必要改革；倡议金砖国家加强贸易投资便利化合作，增强各自营商环境透明度，在电子商务、知识产权、服务贸易、中小微企业、经济技术等方面深化交流与合作。

倡议提出，加快绿色转型，推动全球可持续发展。强调多边主义是应对气候变化等全球性挑战的重要路径；呼吁考虑不同国情，在已有共识的基础上，按照国家自主决定贡献的制度安排，增强互信，加强合作，准确、平衡和全面实施《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》；发展中国家需获得实施手段支持以贡献最大努力。

倡议提出，拥抱数字经济，推进金砖国家新工业革命伙伴关系。加强政策沟通和政商学界对话，分享最佳实践，加强合作，欢迎达成《金砖国家数字经济伙伴关系框架》；大力推进数字化、智能化发展，改造升级传统产业，推动制造业转型；要充分释放新一代信息技术潜力，对传统产业尤其是制造业进行改造提升。

倡议提出，加强协调合作，增强产业链供应链韧性。金砖国家致力于维护开放、韧性、透明、稳定和值得信任的全球和区域产业链供应链，推动产业向价值链高端升级，从而更好应对新冠肺炎疫情，实现经济复苏；鼓励金砖国家政府在疫后复苏计划中充分考虑中小企业面临的挑战，提供针对性的政策支持和服务支撑，促进其更好融入全球产业链、供应链、价值链。

(责编：白宇、胡永秋)