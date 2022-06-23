6月22日晚，国家主席习近平以视频方式出席金砖国家工商论坛开幕式并发表题为《把握时代潮流 缔造光明未来》的主旨演讲，引发与会嘉宾热烈反响。他们在接受本报记者采访时表示，习近平主席的主旨演讲深刻回答了“世界向何处去”的时代之问，为深化金砖务实合作引领航向，为维护世界安全稳定指明路径，为促进全球开放发展擘画蓝图，必将推动金砖国家这艘大船乘风破浪，驶向更加光明美好的彼岸。

“我们要团结协作，共同维护世界和平稳定。”“我们要守望相助，共同促进全球可持续发展。”“我们要同舟共济，共同实现合作共赢。”“我们要包容并蓄，共同扩大开放融合。”习近平主席表示，尽管国际形势风云变幻，但开放发展的历史大势不会变，携手合作、共迎挑战的愿望也不会变。我们要不畏浮云遮望眼，准确认识历史发展规律，不为一时一事所惑，不为风险所惧，勇敢面对挑战，向着构建人类命运共同体的目标勇毅前行。

“金砖国家在安全领域的合作至关重要，是维护世界和平稳定的重要力量。”俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫说，金砖国家领导人定期会晤，并在金砖框架内建立专门工作组，共同致力于维护传统领域和非传统领域安全，“金砖合作机制在应对全球性安全挑战方面发挥积极作用，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系”。

“只有坚持同舟共济、团结合作，才能战胜经济危机。”巴西书赞桉诺亚洲区执行董事巴勃罗·马沙多表示，世界正进入后疫情时代，但经济复苏势头不断走弱。在这种形势下，金砖国家更要心往一处想、劲往一处使，加强宏观经济政策协调，为战胜全球性挑战、实现经济稳定增长贡献金砖力量。

“金砖机制下的多边合作开放包容、务实有效，与推动构建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系相契合。”中国马来西亚商会会长罗维坚表示：“坚持真正的多边主义对新兴市场国家和发展中国家意义深远，将有力促进创新要素全球流动，帮助新兴市场国家和发展中国家加快数字经济发展和绿色转型等。”

“金砖国家要坚持共商共建共享，不断完善全球经济治理。”南非标准银行集团首席执行官西姆·查巴拉拉表示：“金砖国家政府、工商界等都在努力增加新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，推动南南合作和更有效的全球治理。作为最大的发展中国家，中国在推动金砖国家经济可持续发展方面发挥重要作用，为其他国家做出表率、带来机遇。”

“习近平主席的主旨演讲向世界传递了中国将进一步加强同金砖国家及世界其他各国合作、实现共同发展的决心和重要信号。”巴西商业领袖组织中国区首席执行官小若泽·里卡多·卢斯认为，中国扩大开放对于维护全球产业链供应链稳定畅通至关重要。“中国立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，努力实现高质量发展。同时，作为负责任大国，中国始终致力于鼓励互惠合作、互利共赢，推动构建人类命运共同体。”

“中国的发展是世界的机遇，中国是经济全球化的受益者，更是贡献者。”南非商会联合会首席执行官卡斯·库瓦迪亚表示，中国致力于与其他金砖国家密切合作，推动金砖国家为人类发展事业作出更大贡献。中国坚定维护多边贸易体制，反对贸易保护主义，致力于推动构建开放型世界经济，助力世界经济更加繁荣、更有活力。

“中国作为世界第二大经济体、第二大消费市场和货物贸易第一大国，是世界经济增长的重要引擎。与此同时，中国在推动金砖国家‘中国年’取得丰硕成果方面发挥了重要作用。”马来西亚驻华大使努西尔万表示，金砖合作机制必将为其他新兴市场国家和发展中国家推进南南合作提供有益经验和成功范本。

俄罗斯联邦工商会主席、金砖国家工商理事会主席谢尔盖·卡特林表示，金砖国家在全球事务中发挥的作用越来越显著，已经成为一支重要力量。“相信金砖国家工商论坛将汇聚广泛共识，为促进世界经济稳定复苏注入新动力。”

（本报记者高石、张博岚、张远南、杨迅、曲颂、白紫微、王远）

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