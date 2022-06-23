邹肖力

不久前，阿根廷正义党主席、总统费尔南德斯向金砖国家政党、智库和民间社会组织论坛致贺信，强调金砖国家合作机制是阿方对外合作的良好选择。阿根廷外长出席金砖国家同新兴市场和发展中国家外长视频对话会，表示高度重视加强同金砖国家合作。阿方期待即将举行的金砖国家领导人第十四次会晤为世界和平与发展注入新动能，带来新希望。

16年来，金砖国家加强团结合作，倡导公平正义，谋求共同发展，影响力不断扩大。习近平主席连续9年出席金砖国家领导人会晤并发表重要讲话，为深化金砖合作提出中国倡议、注入中国力量。习近平主席提出的“金砖+”合作模式，为合作而生、为发展而兴，让更多新兴市场和发展中国家参与到团结合作、互利共赢的事业中来。从成立金砖国家新开发银行到设立金砖国家应急储备安排，从加快建设金砖国家新工业革命伙伴关系到成立金砖国家疫苗研发中心，金砖国家作为新兴市场和发展中国家联合自强的典范，为促进全球经济复苏和可持续发展、推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展作出重要贡献。

当前，百年变局和世纪疫情叠加影响，世界经济复苏脆弱乏力，南北发展鸿沟加剧。新兴市场和发展中国家命运相连、安危与共，金砖精神的号召力、金砖国家合作机制的吸引力日益上升。作为拉美大国和重要发展中国家，阿根廷高度认同金砖国家聚焦发展和民生福祉的合作共赢理念，支持践行多边主义和构建公正合理的国际秩序，积极评价金砖国家新开发银行在全球金融治理中发挥的重要作用，希望进一步密切同全球最重要的新兴市场和发展中国家合作，助力本国在经济、社会、科技、环保等领域实现高质量、可持续发展，推动构建公平、开放、均衡、包容的发展环境。

今年是中国和阿根廷建交50周年。2月6日，习近平主席会见来华出席北京2022年冬奥会开幕式的费尔南德斯总统，双方领导人以宏大的战略视野描绘了两国关系发展新蓝图，共同宣布启动2022中阿友好合作年，并签署共建“一带一路”谅解备忘录。阿方作为拉共体轮值主席国，积极协调拉共体成员同中方一道落实中拉论坛年度计划，推动中拉合作达到新高度。中阿全面战略伙伴关系的内涵不断丰富，中阿关系的地区和国际影响日益提升。

扬帆风正好，破浪会有时。中方愿同阿方发扬两国关系50年成功经验，推进各领域交流合作，开辟中阿全面战略伙伴关系下一个辉煌50年。中国欢迎包括阿根廷在内的更多发展中国家参与金砖合作，弘扬金砖精神，壮大金砖力量，构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代！

（作者为中国驻阿根廷大使）

《 人民日报 》（ 2022年06月23日 02 版）

(责编：白宇、胡永秋)