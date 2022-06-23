张 军

发展是人类社会的永恒主题，也是各国人民的共同愿望。2015年，联合国通过2030年可持续发展议程，为全球发展绘就蓝图。当前，百年变局与世纪疫情叠加，经济全球化遭遇逆流，单边主义、保护主义抬头，粮食、能源危机严峻，落实联合国2030年可持续发展议程面临挑战。

在全球发展事业何去何从的关键时刻，习近平主席在第七十六届联合国大会一般性辩论上郑重提出全球发展倡议，呼吁推动多边发展合作进程协同增效，加快落实联合国2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。全球发展倡议顺应历史潮流，契合各方期待，为全球发展事业贡献了中国方案，得到100多个国家和联合国等多个国际组织积极支持。今年，“全球发展倡议之友小组”在纽约联合国总部正式成立，并成功举行高级别视频会议。各国踊跃响应，已有50多个国家加入小组。

6月24日，习近平主席将在北京主持全球发展高层对话会，同其他金砖国家领导人和有关新兴市场及发展中国家领导人一道，推动将发展问题置于国际合作的优先议程，促进全球发展倡议走深走实。

全球发展倡议为多边主义注入正能量。中国一贯秉持真正的多边主义，高举发展旗帜，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。全球发展倡议旨在推动国际社会坚持开放包容，增进团结合作，切实履行对实现联合国2030年可持续发展目标的承诺。联合国秘书长古特雷斯表示，全球发展倡议对促进全球平等和平衡可持续发展具有重要意义。

全球发展倡议给发展中国家带来信心和希望。新冠肺炎疫情延宕反复，各国特别是发展中国家的发展面临严峻挑战。全球发展倡议的提出正当其时。各国常驻联合国代表和大使纷纷表示，倡议体现各国谋求共同发展的普遍呼声，因应发展中国家的紧迫挑战，有利于加强联合国发展领域工作，为如期实现联合国2030年可持续发展目标注入新动力。

全球发展倡议将助力各国人民实现对美好生活的向往。中国坚持以人民为中心的发展思想，打赢脱贫攻坚战，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。全球发展倡议立足中国经验，充分考虑各方需要，将减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展等关乎民生福祉的领域作为合作重点。各方普遍期待在倡议框架下加强交流合作，谋求共同发展。

全球发展倡议将有力促进国际发展合作。联合国2030年可持续发展议程落实进程即将过半，但个别国家缺乏合作意愿，发展投入不足，联合国2030年可持续发展目标落实进展不及预期。全球发展倡议鼓励各国开展战略对接和务实合作，加强政策交流和经验分享，共同应对发展领域风险挑战，并欢迎智库、企业、国际机构、民间组织等各界建言献策，推动构建广泛的全球发展伙伴关系。

风劲好扬帆，奋进正当时。以全球发展高层对话会为契机，全球发展倡议将同金砖合作协同增效，挖掘资源潜力，打造旗舰项目，拓展“金砖+”和南南合作内涵，汇聚落实联合国2030年可持续发展议程的强大合力。让我们齐心协力，加快落实全球发展倡议，矢志不渝推动构建人类命运共同体。

（作者为中国常驻联合国代表、特命全权大使）

《 人民日报 》（ 2022年06月23日 02 版）

(责编：白宇、胡永秋)