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乌总统与欧洲多国总理通话 俄表示力求防止核大国间直接冲突

2022年06月23日00:16 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月22日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统泽连斯基22日说，当天他与欧洲多国政府总理通话，重点讨论了乌克兰欧盟候选国地位问题。俄罗斯副外长里亚布科夫22日说，俄外交绝对优先事项是防止核大国之间发生直接冲突。

　　——泽连斯基22日在社交媒体发文说，当天他与希腊总理米佐塔基斯、瑞典首相安德松、爱沙尼亚总理卡拉斯、捷克总理菲亚拉、拉脱维亚总理卡林斯、保加利亚总理佩特科夫分别通话，重点讨论了乌克兰欧盟候选国地位问题。

　　——里亚布科夫22日表示，鉴于乌克兰危机进一步升级的风险以及国际局势发展的不可预测性，俄外交无条件优先事项是保持对话，以防止核大国之间发生直接冲突。当前迫切需要在确保战略稳定、维护不扩散大规模杀伤性武器机制等方面开展工作。

　　——卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代22日在社交媒体上说，在卢甘斯克地区，俄军正在接近利西昌斯克市，对该市进行大规模打击，并试图封锁利西昌斯克至巴赫穆特的高速公路。北顿涅茨克市区的巷战仍在继续。

　　——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃22日在例行记者会上表示，美国对俄实施的单方面制裁使粮食领域局势恶化到极限。俄方愿继续履行在粮食、化肥、能源和其他重要产品出口方面的义务。到2022年底，俄将向国际市场供应约2500万吨粮食和至少2200万吨化肥，还将通过世界粮食计划署向有需要的国家提供粮食援助。她强调，俄方从来没有也不会阻止乌克兰粮食外运。

　　——乌克兰国防部长列兹尼科夫21日在社交媒体发文称，首批德国制造的一款自行榴弹炮和在德国接受训练的乌军人员已加入乌克兰军队。列兹尼科夫称，这将是乌军投入对俄作战的第六款155毫米火炮。（参与记者：耿鹏宇、李铭、李东旭）

(责编：白宇、胡永秋)

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