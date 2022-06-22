新华社北京6月22日电 中国纺织工业联合会有关负责人22日表示，美东时间6月21日，美国海关和边境保护局依据美国会所谓涉疆法案，将中国新疆地区生产的全部产品均推定为所谓“强迫劳动”产品，并禁止进口与新疆相关的任何产品。美方制定并实施的所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”，破坏了公平、公正、客观的国际经贸规则，严重、粗暴损害了我国纺织业界的整体利益，也将危害全球纺织产业的正常秩序，中国纺织工业联合会表示强烈反对。

这位负责人表示，新疆棉是全球业界公认的高品质天然纤维材料，约占全球棉花总产量的20%，是我国乃至全球纺织工业健康可持续发展的重要原料保障。美国政府打压新疆棉及其制品的行为，实质上不仅是对中国纺织产业链的恶意打压，也是在严重危害全球纺织产业链供应链的安全稳定，更是在损害全球纺织产业工人的切身利益。

这位负责人指出，包括新疆纺织在内的中国纺织业不存在所谓“强迫劳动”。中国法律一直明确禁止强迫劳动，中国纺织企业从始至终严格遵守国家相关法律法规。作为劳动密集型产业，劳动者权益保护一直是中国纺织行业社会责任体系建设的核心内容。

这位负责人表示，中国是全球规模最大的纺织品服装生产国、消费国和出口国，是纺织产业链最为完整、门类最为齐全的国家，是支撑世界纺织工业体系平稳运行的核心力量，也是国际品牌商依赖的重要消费市场，坚信中国纺织业界必将团结一致，在中国政府部门的支持下，有力应对各种风险挑战，积极开拓国内国际两个市场，共同维护中国纺织产业链安全，推动产业高质量发展。

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