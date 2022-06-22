奥列格·伊万诺夫

自今年2月俄乌冲突爆发以来，美国及其盟国对俄罗斯实施了前所未有的制裁，试图将该国从国际社会中孤立出来。然而，这一政策事与愿违。意大利前总理贝卢斯科尼承认，西方孤立了俄罗斯，但也孤立了世界其他地区。他的声明传达了一个信号，即西方世界和非西方世界之间的分歧正在扩大，并朝着比以前更复杂的多极化方向发展。

在这种背景下，金砖合作机制的角色变得比以往更加重要。首先，它与西方集团式的小圈子不同，不存在把自己的意志强加于人的主导国家，在政治和经济决策中能够保持独立。第二，国际社会和平与发展的时代主题没有变，各国都希望世界能少一些分裂与对抗，多一些平稳与发展。当西方犯错误并破坏地区局势稳定时，金砖合作机制是对世界其他地区的一种保险。

如七国集团、北约、“四边机制”或“奥库斯”这样的结盟，都是旨在维护以美国为首的西方国家的主导地位。在最近香格里拉对话的三边会议上，美日韩三国防长都表示，他们以非常相同的方式看待印太地区基于规则的秩序面临的挑战，并基于他们的共同利益和共同价值观，共同决心采取行动，加强印太地区的威慑安全和稳定。事实上，这些徒劳的企图旨在孤立非西方国家，并将其推向世界政治的边缘。

在金砖国家领导人第十四次会晤召开前夕，我们应该重新审视这个有影响力的组织实体和俄罗斯的参与。俄罗斯认为，金砖国家的活动应旨在通过团结和互动提高实体的效率。它应该具有包容性。新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，是21世纪不可逆转的时代潮流。金砖国家在这一历史大潮中应运而生，面对日益激烈的战略竞争，俄罗斯及其金砖国家伙伴都认为有必要让全球治理机构更具代表性，让非西方世界国家参与进来。更重要的是，广大新兴市场经济体和发展中国家应该参与全球决策，在这方面，金砖合作机制将是这种机会的保证。

现在世界其他国家对西方国家可靠性的怀疑正在增加。最近，土耳其总统埃尔多安也承认，在政治上不应该信任西方国家。对于非西方世界来说，金砖合作机制是更可靠的伙伴。正如谚语所说，不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。显然，西方的篮子不是今天唯一的和最好的选择。对于那些对西方集体失望的人来说，还有另一个有吸引力的选择，那就是金砖合作机制。（作者是俄罗斯外交学院国际与国家安全系副主任）

(责编：贾文婷、徐祥丽)