郑泽光在英国对华事务全国委员会举行的欢迎午宴上致辞 中国驻英国大使馆供图

人民网爱丁堡6月22日电 （记者周卓斌、余颖）21日，英国对华事务全国委员会在苏格兰爱丁堡举行午宴，欢迎中国驻英国大使郑泽光访问苏格兰。郑泽光在午宴上致辞。

郑泽光在致辞中表示，近年来，中国和苏格兰关系保持良好发展势头，双方各层级接触交往频繁。苏格兰政府多次发布《苏格兰发展对华关系战略》，对深化双方友好合作作出整体规划。今年是中英建立大使级外交关系50周年。中国驻英使领馆愿同苏格兰各界一道，把握对话合作的正确方向，推进双方合作迈上新台阶。

郑泽光指出，中苏产业互补性强，合作潜力巨大。苏格兰连续多年参加中国国际进博会，超过250家苏企业开展对华合作。中国已成为苏最大进口来源国、第七大出口市场和三文鱼第三大、威士忌第五大出口市场。多家中资企业在苏投资兴业，不断拓展能源、零售、汽车、创新等领域合作，为促进当地就业和经济发展作出重要贡献。希望双方把握机遇，积极拓展绿色发展、数字经济、清洁能源、创意产业、绿色金融等领域合作，打造更多合作新亮点。

郑泽光说，中国和苏格兰都有悠久的历史文明和深厚的文化传统，扩大双方人文交流与合作前景广阔。目前，苏格兰19所高校都与中国高校建立合作关系，300多所中小学、累计超5万人学习中文。近2万中国留学生在苏学习。双方在旅游、艺术、影视等领域也开展了丰富多彩的交流与合作。疫情过后，希望双方进一步加强人文交流互鉴，不断深化双方人民友谊。

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