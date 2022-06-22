郑泽光大使出席英国对华事务全国委员会举办的欢迎午宴并发表致辞
2022年06月22日21:09 | 来源：人民网-国际频道
小字号
|郑泽光在英国对华事务全国委员会举行的欢迎午宴上致辞 中国驻英国大使馆供图
人民网爱丁堡6月22日电 （记者周卓斌、余颖）21日，英国对华事务全国委员会在苏格兰爱丁堡举行午宴，欢迎中国驻英国大使郑泽光访问苏格兰。郑泽光在午宴上致辞。
郑泽光在致辞中表示，近年来，中国和苏格兰关系保持良好发展势头，双方各层级接触交往频繁。苏格兰政府多次发布《苏格兰发展对华关系战略》，对深化双方友好合作作出整体规划。今年是中英建立大使级外交关系50周年。中国驻英使领馆愿同苏格兰各界一道，把握对话合作的正确方向，推进双方合作迈上新台阶。
郑泽光指出，中苏产业互补性强，合作潜力巨大。苏格兰连续多年参加中国国际进博会，超过250家苏企业开展对华合作。中国已成为苏最大进口来源国、第七大出口市场和三文鱼第三大、威士忌第五大出口市场。多家中资企业在苏投资兴业，不断拓展能源、零售、汽车、创新等领域合作，为促进当地就业和经济发展作出重要贡献。希望双方把握机遇，积极拓展绿色发展、数字经济、清洁能源、创意产业、绿色金融等领域合作，打造更多合作新亮点。
郑泽光说，中国和苏格兰都有悠久的历史文明和深厚的文化传统，扩大双方人文交流与合作前景广阔。目前，苏格兰19所高校都与中国高校建立合作关系，300多所中小学、累计超5万人学习中文。近2万中国留学生在苏学习。双方在旅游、艺术、影视等领域也开展了丰富多彩的交流与合作。疫情过后，希望双方进一步加强人文交流互鉴，不断深化双方人民友谊。
(责编：徐祥丽、吴成良)
分享让更多人看到
- 评论
- 关注