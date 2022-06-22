人民网堪培拉6月22日电 （记者陈效卫）21日，中国驻新西兰大使王小龙在惠灵顿会见新西兰针灸协会主席罗宾·克尔一行，双方就中医药和针灸在新西兰的发展及中新两国在相关领域的合作进行了友好交流。

王小龙听取了克尔对中医药和针灸在新西兰发展状况的介绍，表示中医是中华文化的重要组成部分，中医药和针灸不仅造福新西兰华人社区，也为越来越多的新西兰民众提供了健康支持。中方赞赏协会为推动中医药和针灸在新普及所做努力，愿继续推动中新人文交流与卫生合作，让中医药和针灸在新西兰得到更好发展，更好造福新西兰民众。

克尔表示，中医药和针灸不仅是中国传统文化的瑰宝，也是全人类医学知识的宝库。随着华人社区的壮大和新西兰多元社会的发展，中医药和针灸在新西兰得到越来越多的认可和实践。今年是新西兰针灸协会成立45周年。协会将继续致力于促进中医药和针灸在新西兰的普及，为中医执业人员和患者带来更多便利，更好造福整个新西兰社会，也愿就新中两国在相关领域的交流与合作同使馆保持沟通。

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