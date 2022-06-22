新华社北京6月22日电 题：变局潮涌 奋楫破浪——写在金砖国家领导人第十四次会晤开幕之际

新华社记者张远 王宾 魏梦佳

百年变局和世纪疫情叠加，世界进入新的动荡变革期。面对变局潮涌，惟当奋楫破浪！

时隔五年，中国再次担任金砖国家主席国，将主办金砖国家领导人第十四次会晤，主题为“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”。国家主席习近平将于6月23日在北京主持此次会晤。这是在关键时期举行的一次重要会晤，备受瞩目。

金砖五国是新兴市场和发展中国家的代表，金砖合作机制与内容正日益充实，不断取得丰硕成果。变局之下，金砖五国加强团结尤为重要。人们期盼，通过此次会晤，金砖国家进一步为维护世界经济稳定、推动共同发展提供“金砖动力”，为加强全球治理、扩大发展中国家合作提供“金砖方案”，为应对安全挑战、维护世界和平稳定贡献“金砖力量”。

绘制共同发展的同心圆

金砖合作机制已走过16年发展历程。目前，金砖国家经济总量已占全球25%，贸易额占18%，吸引外资金额占25%。“金砖”已从一个投资概念发展为新兴市场和发展中国家合作的重要平台，成长为“国际舞台上一支不可忽视的重要力量”。

16年来，金砖国家设立了金砖国家新开发银行，建立了金砖国家应急储备安排，全力维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，为促进全球经济复苏、解决全球发展问题作出了重要贡献。金砖机制下的务实合作涉及经贸、财金、科技、农业、文化、教育、卫生、智库等各领域，不断涌现出新的合作成果，持续为全球经济复苏和可持续发展贡献方案。

当前，受美国加息、地缘冲突、疫情反复等因素叠加影响，世界经济进入高度不确定时期，南北发展鸿沟增大，国际合作动能减弱，联合国2030年可持续发展议程的落实严重受挫。6月7日，世界银行下调2022年全球经济增长预期，并警示滞胀风险。不少经济学家认为，全球经济未来数年将面临高通胀、低增长困境。

逆风强劲，更需金砖国家同舟共济、勠力前行。

——金砖国家正努力全面深化经贸合作。金砖国家2021年货物进出口总额同比增长33.4%，中国2021年与金砖国家双边贸易总额同比增长39.2%，高于同期中国外贸整体增速。金砖国家今年就共同深化海关智能化合作达成一致，努力为加强互联互通、提升贸易便利化水平开辟新通道……

——金砖国家正以创新作为发展动能。金砖国家把新工业革命伙伴关系视作抓手，聚焦数字产业化和产业数字化合作。新工业革命伙伴关系创新基地于2020年年末正式启动，已开展覆盖28个国家超12万人次的人才培训，推出100多个金砖示范项目……

——金砖国家持续聚焦绿色可持续发展。金砖国家新开发银行未来五年将为成员国提供300亿美元资金支持，其中有40%的资金将被用于减缓气候变暖进程。金砖国家航天合作联委会今年5月成立，在环境保护、防灾减灾、应对气候变化等领域促进金砖国家航天机构开展更高水平合作，实现数据高效共享和有效利用……

作为2022年金砖国家主席国，今年以来，在各方积极支持下，中国已成功举办70多场会议和活动，推动金砖合作在多方面取得重要进展。这些实实在在的合作成果，为金砖合作机制添砖加瓦，也为金砖国家领导人第十四次会晤奠定了坚实基础。

菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔说，通过投资、创新、市场开发等一系列从宏观到微观的目标和项目，金砖国家不断凝聚共识、形成合力。“在一些地区局势可能将全球拖入相互指责和分裂的泥淖之际，金砖合作有助于引领世界回到发展议程上来。”

扩大金砖合作的朋友圈

金砖合作机制成立16年来，金砖国家经受住国际风云变幻考验，国际影响力、吸引力不断提升。金砖合作的意义，早已超出五国范畴。2017年，金砖国家领导人厦门会晤期间，中国提出“金砖+”合作模式，首次邀请一些新兴市场和发展中国家代表出席对话会。2021年，金砖国家新开发银行两次扩容，宣布批准阿联酋、孟加拉国、乌拉圭和埃及为新的成员国。

当前，百年变局与世纪疫情相互交织，经济全球化遭遇逆流，国际社会迫切期待实现更加公平、更可持续、更为安全的发展。进一步深化金砖合作的重要性更加凸显，广大新兴市场国家和发展中国家参与金砖合作的愿望更加强烈。

今年，“金砖+”对话活动首次提升至外长层级。中国也将推动金砖各方继续就扩员问题深入讨论，扩大金砖国家合作的辐射和受益范围，以“金砖+”模式让更多国家搭上发展的快车、便车。

南非总统拉马福萨表示，当前有一些国家表达了加入金砖国家合作机制的兴趣，这充分说明众多非金砖国家对金砖合作满怀信心。在他们眼中，金砖国家机制“充满进取心”且“极具吸引力”。

印度孟买观察家研究基金会前主席苏丁德拉·库尔卡尼说，在不断变化的国际环境中，一些新兴市场国家和发展中国家的经济和政治重要性日益增长，其为地区与世界和平事业作出贡献的潜力不容忽视，将这些国家纳入“金砖+”，将使这一平台更具代表性。

俄罗斯科学院远东研究所中国社会经济研究中心领衔研究员罗扎利娅·瓦尔法洛夫斯卡娅指出，金砖合作机制启动以来，积累了丰富的经济、技术、金融资源。而“金砖+”这一开放合作模式将进一步释放金砖经济潜力，进而推动全球经济发展。

金砖合作机制之所以生命力越来越旺盛，吸引力越来越强大，一个重要原因在于，它顺应了世界和平发展的潮流，顺应了各国人民对共同发展的期盼。

发展是全人类共同的事业。习近平主席去年9月提出全球发展倡议，为破解全球发展难题提供了中国方案。这一倡议得到国际社会广泛响应，100多个国家和包括联合国在内的多个国际组织已表达积极支持的态度，50多个国家加入“全球发展倡议之友小组”。倡议先后被写入中国—太平洋岛国外长会、中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会、中非合作论坛第八届部长级会议、中拉论坛第三届部长会议的相关成果文件。

在今年5月19日举行的金砖国家外长会晤开幕式上，习近平主席发表视频致辞，强调金砖五国“要同更多新兴市场国家和发展中国家开展对话交流，增进理解互信，拉紧合作纽带，加深利益交融，让合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强，为实现构建人类命运共同体的美好愿景作出更大贡献”。

不少分析人士认为，本届金砖国家领导人会晤“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”的主题，与全球发展倡议相契合。全球发展倡议走深走实，发展成果将惠及更多发展中国家。巴西圣保罗州立大学中国问题专家路易斯·保利诺说，聚力发展、合作和团结，是以金砖国家为代表的广大新兴市场和发展中国家的共同心声。

寻求普遍安全的公约数

当今世界既不太平也不安宁，人类社会面临的安全挑战越来越多，越来越棘手。

传统安全领域，在一些老问题延续的同时，又出现新冲突。国际粮食、能源等价格剧烈波动，全球供应链“梗阻”严重。

非传统安全领域，各种威胁此起彼伏。全球疫情仍在延续，新冠病毒变异毒株不断出现，发达国家与许多发展中国家之间的“免疫鸿沟”依然巨大；全球恐怖活动正经历新一轮回潮；气候变化风险不断加剧；网络安全事件频发。

安全，是全人类的共同需求，是实现发展的基本前提。

金砖国家机制诞生于新兴市场国家和发展中国家群体性崛起的历史大潮之中，代表了世界格局和国际秩序演变调整的前进方向。金砖国家应发挥全球局势“稳定器”的作用，践行真正的多边主义，为维护世界公平正义、和平安宁作出重要贡献。

在6月举行的第十二次金砖国家安全事务高级代表会议上，金砖五国一致同意共同推动国际反恐合作和网络安全合作相关计划和路线图，维护联合国在全球反恐事业中的中心协调作用，呼吁构建更加包容、有代表性和民主的全球互联网治理体系。为应对全球粮食安全面临的严峻挑战，6月初举行的第十二届金砖国家农业部长会议审议通过《金砖国家粮食安全合作战略》。

新冠疫情再次证明，世界上不存在绝对安全的孤岛，普遍安全才是真正的安全。近年来，金砖五国不断促进疫苗作为全球公共产品的研发、生产与公平分配，努力弥合“免疫鸿沟”，筑牢抗击疫情的“金砖防线”，展现推动合作抗疫的“金砖担当”。巴西瓦加斯基金会巴中研究中心主任埃万德罗·卡瓦略表示，新冠疫情清楚表明，解决全球性问题需要所有国家之间的合作。

针对“世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全”的时代课题，今年4月，习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上提出全球安全倡议，为弥补人类和平赤字贡献了中国智慧。这一倡议以共同、综合、合作、可持续的安全观为理念指引，以相互尊重为基本遵循，以安全不可分割为重要原则，以构建安全共同体为长远目标，指明了一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。

人们期待，此次金砖国家领导人会晤将推动金砖合作更加紧密，提升金砖高质量发展的成色，引领金砖航船驶向更加光明、美好的未来。（参与记者：张一诺、耿鹏宇、闫洁、刘锴、荆晶、卞卓丹、姜磊、陈昊佺、罗婧婧、宋宇、郭鑫惠、李晓渝）

(责编：周志华(实习生)、高歌)