乌元春

【环球网报道】6月21日，美涉疆法案“维吾尔强迫劳动预防法”开始生效。中国外交部部长助理华春莹今天在推特上接连发布三组图片推文，揭批美国涉华谎言，列出一系列有关新疆的事实真相。

北京时间6月21日11时05分，华春莹先贴出一张图片，上面写道：小测验，名字：美国政府。测验的问题是：“你们（美国政府）最关心哪个国家或地区的穆斯林？”答案有三个选项：A选项是“在美国的穆斯林”，旁边配有一句话“我们（美国政府）不关心！”；B选项是“在中东的穆斯林”，旁边写着“我们轰炸他们！”而C选项是“在中国的穆斯林”，旁边写着“我们要打的牌”。图上画着圈圈的是C选项，显然意指美国政府“最关心”在中国的穆斯林，其“以疆制华”的政治图谋昭然若揭。↓

11时18分，华春莹又发布一组由四张图片组成的推文。

第一张图片展示了“美国涉华谎言产业链”——第一步，政府和企业提供“黑金”；第二步，智库学者炮制“黑论”；第三步，政客和媒体充当“黑嘴”；第四步，国会和政府出台“黑法”。↓

第二张图片展示了关于新疆的数个事实真相：过去60年里，新疆维吾尔族人口从220万增加至近1200万，人均预期寿命从30岁增长到72岁；新疆有2.44万个清真寺，相当于平均每530个穆斯林就拥有一座清真寺，新疆的清真寺数量是美、德、英、法四国总数的两倍多；新疆棉花机械采摘率高达80%，采棉工作岗位供不应求。↓

第三张图片对比了美国印第安人口数量的变化和中国新疆维吾尔族人口数量的变化。图片显示，从16世纪至20世纪，美国印第安人口数量从500万降至25万；而从1950年至2020年，中国新疆维吾尔族人口数量从360万增加至1162万。↓

第四张图片，则是一张以美国国旗为背景的图片，图中叼着烟的男人说道：“我们想要你，为我们撒谎、欺骗、偷窃。”这句话出自美国前国务卿蓬佩奥2019年的言论：“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃。”↓

今天13时51分，华春莹发布第三组图片，图片是1908年的美国密西西比州和2015年的中国新疆，图片配文写道：“1908年密西西比 VS 2015年新疆：霰弹枪和几只猎犬 VS 微笑和收获。（哪个才是）强迫劳动？”↓

18时22分，华春莹在最新发布的一张图片中写道：“美国在所谓新疆‘种族灭绝’上撒谎，在所谓虚假宣称‘强迫劳动’上欺骗世界，以及偷窃新疆人民的脱贫致富的机会。”↓

在华春莹今天发布的推文下，有网友点赞“一针见血”。也有网友在留言区贴出组图讽刺美国：↓

“中国在非洲教人们怎样种粮食 VS 美国在非洲教人们怎样打仗”

还有网友评论说：“如此真实。”↓

美国涉疆法案“维吾尔强迫劳动预防法”6月21日生效，它在去年11月由美国总统拜登签署。该法案将禁止美国进口新疆产品，除非企业能提供“明确且令人信服的证据”，证明产品不是由所谓的“强迫劳动”制造。换言之，这一法案要求企业“自证清白”，否则一律推定凡在新疆制造的产品均涉及“强迫劳动”。

关于所谓“维吾尔强迫劳动预防法”，中国外交部发言人汪文斌在今天的例行记者会上表示，美方以谎言为依据，制定并实施“维吾尔强迫劳动预防法”，对新疆有关实体和个人进行制裁，是谎言的继续，也是美方打着人权幌子对华进行打压的升级，更是美国肆意破坏国际经贸规则、损害国际产业链供应链稳定的实证。美方试图以所谓“法律形式”在新疆制造“强迫失业”，在全球推行同中国脱钩，这充分暴露了美国打着人权的旗号破坏人权、打着规则的旗号破坏规则的霸权实质。

“中方对此予以强烈谴责和坚决反对，并将采取有力措施，坚定维护中国企业和公民的合法权益。美方逆时代潮流而动，注定将以失败告终。”汪文斌说。

(责编：贾文婷、高歌)