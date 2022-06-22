新华社柏林6月22日电 “我将在门上贴上标识：‘中国咨询处’，让每个人都知道，仅需通过我就能了解中国的最新动态。”1697年，后来成为普鲁士王后的索菲·夏洛特收到的一封信中这样写道。

这封信出自德国著名学者戈特弗里德·威廉·莱布尼茨之手。因在数学、哲学、法学等多领域取得卓越成就，莱布尼茨在欧洲声名远播，被后世誉为“百科全书式”的学者。

德国科学基金会2015年3月3日举行当年度德国科研最高奖“莱布尼茨奖”颁奖仪式。新华社记者张帆摄

莱布尼茨也是当时欧洲有名的“中国通”。他对中国的关注始于青年时期，贯穿一生。在他生活的17至18世纪，一批欧洲传教士前往中国，西方对中国有了更多了解。

“17至18世纪，中国拥有传奇的财富以及先进的艺术、文化、科技和医学，这是进入启蒙运动时期的欧洲人所渴望的，”德国汉诺威莱布尼茨大学科技史专家阿丽亚娜·瓦尔多夫日前接受记者采访时说，“好奇心强的莱布尼茨也对中国充满兴趣。”

17世纪60年代，莱布尼茨开始大量搜集中国语言、哲学、地理等方面的材料，并与赴华传教士们保持频繁的书信往来。

1689年，莱布尼茨在与在华传教士格里马尔迪的通信中提出30个关于中国的问题，涵盖天文、地理、医药、军事、人文社会等各个方面，其中绝大多数与科技有关。“中国人观察天的历史是怎样的”“人们修订地图的情况如何”“人参是否真的拥有巨大疗效”“中国人掌握毕达哥拉斯定理吗”“学习汉字有何捷径”……

“莱布尼茨对中国的兴趣更广泛、深入。作为富有真正好奇心和开放思想的伟大学者，科学是莱布尼茨的激情所在。他特别注重西方同中国的知识和技术交流，甚至根据一份关于中国的旅行报告，发明了一种受中国技术启发、用于银矿开采的水平轴风车。”瓦尔多夫说。

1697年，莱布尼茨出版《中国近事》，轰动欧洲。书中主张欧洲人学习中国的实用哲学、开展欧洲文化与东方文化的交流。

“中国和欧洲代表了人类文化的两个高峰，如果中西加强合作与文化交流，便可以达成完美和谐的世界。”莱布尼茨在书中写道。

此外，莱布尼茨还发现，自己创造的二进制算术与中国《易经》中六十四卦图存在一一对应关系。东西方文化穿越时空，心有灵犀般联结在一起。

2017年11月7日，在德国汉诺威，嘉宾为莱布尼茨孔子学院揭牌。新华社记者单宇琦摄

2006年，莱布尼茨诞辰360周年之际，德国顶尖理工学府之一汉诺威大学正式更名为汉诺威莱布尼茨大学。

瓦尔多夫说：“莱布尼茨的精神反映在学校‘全球性思维，跨领域研究’的校训中。如今，学校约有1300名来自中国的教师和学生，这体现出莱布尼茨所追求的包容自由、开放科学和相互尊重精神。”

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