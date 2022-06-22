原标题：担心缺天然气 荷兰暂时取消对燃煤发电限制

新华社北京6月22日电 荷兰政府20日宣布，为应对天然气短缺风险，将暂时取消对燃煤发电的限制，直至2024年。

荷兰气候与能源大臣罗布·耶滕在一份声明中说，鉴于天然气短缺风险增加，政府20日决定在2022年至2024年解除对燃煤发电的限制，即日起生效，“燃煤电厂将再次获准满负荷运行”。

这是4月2日在荷兰海牙市一处加油站拍摄的油价显示牌。新华社记者王湘江摄

据德新社报道，出于环境因素考虑，荷兰先前把燃煤发电量控制在总电量的35%。荷兰政府表示，将在其他领域采取一定措施，以中和因增加燃煤发电导致的二氧化碳排放量增加。

荷兰政府希望通过增加燃煤发电节省天然气用量，以便为冬季供暖储备更多天然气。耶滕呼吁企业和民众节约能源：“从现在开始，每立方米天然气都得精打细算，即使在夏天，也要尽可能节省。”

这是3月26日在荷兰赞丹拍摄的桑斯安斯“风车村”景色。新华社记者张铖摄

今年4月1日起，俄罗斯向“不友好”国家和地区供应天然气时改用卢布结算。包括荷兰在内，波兰和芬兰等国一些能源企业已经因拒绝遵守“卢布结算令”遭俄方断供天然气。

据德新社报道，荷兰天然气供应量的15%来自俄罗斯。按耶滕的说法，荷兰暂时没有出现天然气短缺。（刘江）

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