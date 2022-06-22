新华社新德里6月22日电 专访：全球发展倡议与金砖国家发展目标同步——访印度尼赫鲁大学教授狄伯杰

新华社记者胡晓明

印度尼赫鲁大学教授狄伯杰日前在接受新华社记者书面专访时说，中方提出的全球发展倡议与金砖国家发展目标同步，对金砖国家十分有利。

金砖国家领导人第十四次会晤的主题“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”与全球发展倡议相契合，聚焦金砖合作高质量发展。狄伯杰说：“我相信这提供了一个平台，金砖国家可以在此平台上开展务实合作，以更好、更有效的方式应对挑战。如果金砖国家能够实现自己的目标，这将为实现联合国2030年可持续发展目标、推动全球经济增长作出巨大贡献。”

在狄伯杰看来，全球发展倡议倡导本着开放包容的精神开展务实合作，与许多发展中国家的发展目标同步。

他说，金砖国家合作机制可以在完善全球治理方面发挥重要作用。当前地缘政治动荡，冷战思维和单边主义已经危及全球发展。在全球治理方面，国际社会需要应对新的全球挑战，需要进行相应的改革，许多新兴经济体也在寻找发展机遇和合作共赢机制。

狄伯杰指出，金砖合作机制有望为全球治理注入新的价值，金砖国家新开发银行和亚洲基础设施投资银行等机构所发挥的作用以及发展中国家参与这些机制和倡议的渴望，为促进全球治理朝着更加公正合理方向发展带来了希望。

狄伯杰说，金砖国家一直在抗击新冠疫情方面进行合作。尽管投资受到疫情影响，但金砖国家之间的贸易却创下了新纪录。农业经济、数字经济、绿色发展项目、互联互通、扶贫等领域合作将有助于缩小成员国之间的发展差距，同时也有助于经济复苏，这对于落实联合国2030年可持续发展议程至关重要。

狄伯杰赞同中方今年将减贫和粮食安全作为办会重点之一。他说，没有粮食安全，减贫是不可想象的。作为金砖国家主席国，中国将这一问题列为优先事项，并就成立金砖国家农村发展工作组展开讨论。这一举措广受欢迎。“中国在减贫和提高农民收入方面的经验将派上用场，有利于印度、巴西和南非等国家消除贫困。”

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