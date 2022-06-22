许林

疫情以来美国采取过度宽松的货币政策和财政政策，这为美国40年未见的高通胀埋下伏笔，叠加地缘问题等众多因素，美国经济“遭遇飓风”。

美联储前官员威廉·杜德利表示，美国经济软着陆可能性几乎为零 。高通胀正在重挫消费信心，与此同时供给端也深受影响。美国5月PPI的同比增速为10.8%，大于CPI同期8.6%的同比增速。美联储通过加息试图抑制商品价格继续上涨的同时，也可能抑制供给。能源及原材料的价格仍然高企，如果生产企业的融资成本上升，企业整体生产成本将进一步上升。这将抑制企业的生产积极性和资本投入，美国的供需失衡可能进一步加剧，经济或将难以走出危机。

各类舆论信息印证了美国潜在的经济危机。一是关于拜登经济表现的民意调查。2022年6月《华尔街日报》与芝加哥大学全国民意研究中心（NORC）进行的一项民调结果显示，83%的受访者将拜登领导下的国民经济描述为“很差”或“不太好” 。

二是美国精英阶层的悲观表述。2022年4月美联储前官员劳伦斯·林赛认为，持续的通货膨胀将极大地抑制消费，由此预计2022年第三季度美国经济会出现衰退。他认为要抑制通胀，需将基准利率提高到高于CPI的水平。从这个意义来看，美国距离抑制通胀仍十分遥远，经济衰退也难以避免。摩根大通公司首席执行官杰米·戴蒙在4月也表示，美联储将把利率提高到远高于市场预期的水平，美国经济正面临前所未有的风险 。戴蒙在6月又进一步表示，需要为通胀导致的美国经济“飓风”做好准备。2022年5月高盛分析师认为美元被高估了18%，这意味着美元本身是一个巨大的泡沫，这也会是美国经济危机的诱因之一。

如果美国继续煽动乌克兰危机，破坏世界和平，以及继续采取对华遏制政策，阻碍全球合作，美国将难以化解自身潜在的经济危机。

美国高通胀不仅是疫情后宽松的财政和货币因素所致，而是一系列因素共同叠加形成的结果，因此美国要有效抑制通胀不应仅依靠美联储加息。美国更需促进全球化合作，而不是割裂世界。美国一系列的“逆全球化”政策，尤其是对华政策，推升了各项交易成本，无益于缓解通胀。美国需要劝和乌克兰危机，而不是通过军援和制裁火上浇油。美国如果继续拱火乌克兰危机，全球粮食、能源价格等将持续处于高位，也无益于缓解通胀。

同时，美国自身国债的偿还能力也可能受限，不断加息也意味着未来的美国国债利息成本会增加。在经济衰退的预期之下，美国财税收入增长乏力，财政可能将承受更大的偿债压力。如果依靠印钱偿还债务，美国和美元的信用会进一步受到打击。

美国经济危机的外溢效应显著。美国如果仅依靠货币政策发力，这不仅无法有效缓解其自身的通胀问题，还会给发展中国家带来资本外流、汇率和债务等方面的问题，比如斯里兰卡的主权债务违约。

（作者系中国人民大学重阳金融研究院助理研究员）

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