“打造中国—东盟全面战略伙伴关系：数字时代的青年赋能”工作组视频会议成功举办。主办方供图

人民网讯 6月21日，中国—东盟思想库网络（NACT）“打造中国—东盟全面战略伙伴关系：数字时代的青年赋能”工作组视频会议成功举办。

本次会议由中国外交学院和柬埔寨合作与和平研究院联合主办。来自中国和东盟各国相关领域专家出席会议。柬埔寨合作与和平研究院执行院长波·索提拉克大使致会议开幕辞。外交学院亚洲研究所副所长杨悦教授致闭幕辞。

中方与东盟专家围绕加快推进中国—东盟数字经济合作伙伴关系构建在青年数字技能普及、教育新基建、线上教育资源共享、信息通信技术学科发展、网络空间安全等方面的机遇与挑战展开深入讨论，提出卓有洞见的政策建议。多国代表分享了本国在不同教育阶段与领域发展数字教育的经验案例，并就如何在全球新冠大流行背景下推进中国—东盟数字教育务实合作进行深入交流。

与会专家一致认为，中国—东盟教育合作的数字转型是在新冠大流行背景下推动双边数字经济合作的关键抓手。发展数字教育领域全方位合作，有利于打造面向未来的、更具韧性的中国—东盟全面战略伙伴关系。数字教育合作不仅在新冠大流行时期发挥关键作用，也将通过青年赋能引领后疫情时代中国—东盟数字经济伙伴关系加速推进，助力数字时代东亚地区经济复苏。

教育部教育信息化专家组秘书长、北京师范大学智慧学习研究院联席院长黄荣怀教授担任工作组中方首席专家并做会议发言。黄荣怀担任互联网教育智能技术及应用国家工程研究中心主任、联合国教科文组织国际农村教育研究与培训中心主任等数字教育领域重要专业职务，率领团队参与本次工作组联合研究。黄荣怀在发言中全面剖析中国—东盟数字教育的合作潜力与数字时代青年赋能的全球发展趋势，向东盟国家分享新冠疫情暴发以来基于数字教育领域“停课不停学”的中国实践，系统介绍中国教育数字转型的体系架构与教育新基建的技术支持,就中国—东盟数字教育合作提出具体行动计划与重要政策建议，得到与会专家学者的积极响应。

外交学院亚洲研究所副所长杨悦教授在闭幕辞中指出，青年是数字时代发展的未来，数字转型是加速后疫情时代经济复苏的关键要素。今年适逢东盟青年年，中国—东盟思想库网络将通过进一步加强智库网络协调，推动中国与东盟国家间教育知识与实践共享。基于本次工作组的研究成果，中国—东盟思想库网络将向各国政府提出旨在强化中国—东盟在数字时代的教育新基建技术合作以及支持对东盟国家青年数字赋能等切实可行的政策建议。

(责编：苏缨翔、常红)