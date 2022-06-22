新华社巴西利亚6月21日电 专访：金砖合作能助力世界经济摆脱当前困难局面——访巴西联邦经济委员会主席安东尼奥·德拉塞尔达

新华社记者卞卓丹

巴西联邦经济委员会主席安东尼奥·德拉塞尔达日前接受新华社记者专访时表示，在全球地缘政治层面发生重大变化、世界产业链供应链不时被地区冲突和疫情打断、美国货币政策“急转弯”冲击全球金融稳定的背景下，“金砖合作能助力世界经济摆脱当前正在经历的困难局面”。

德拉塞尔达表示，在应对全球性挑战方面，金砖国家具有战略性作用。“金砖机制维护团结合作、聚焦共同发展，是国际危机背景下的‘决定性因素’。金砖国家通过交流与合作，可以制定和实施有助于克服困难、创造新机遇的战略。”

谈及金砖机制所取得的成就时，德拉塞尔达突出强调了金砖国家新开发银行成立的意义。他表示，新开发银行的工作取得了进展，目前还增加了金砖国家以外的一些合作伙伴。新开发银行的成立对成员国项目融资十分重要。

德拉塞尔达指出，在世界经济和地缘政治受到冲击之际，即将举行的金砖国家领导人第十四次会晤“特别重要”。谈到本次会晤的主题“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”，德拉塞尔达说：“鉴于金砖成员国之间的经济互补性，以及在新框架下的机遇，加强成员国之间的联系非常重要。”

在德拉塞尔达看来，当前世界不仅深受多重复杂因素困扰，还面临全球治理缺失的问题。他表示，金砖机制增员扩围的提议是积极的，通过吸收更多发展中国家加入，可以动员更多资源和力量来应对当前面对的巨大挑战。

(责编：周志华(实习生)、牛镛)