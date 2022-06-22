图为胡海岚教授（左一）和杨进代表（右一）。人民网记者 刘玲玲摄

人民网巴黎6月22日电 （记者刘玲玲）当地时间21日下午，中国常驻联合国教科文组织代表团在巴黎举行招待会，祝贺浙江大学神经科学中心执行主任胡海岚教授在神经科学领域取得重大发现并荣获第24届欧莱雅—联合国教科文组织世界杰出女科学家奖。

中国常驻联合国教科文组织代表杨进致辞，向胡海岚表示热烈祝贺，希望她的成功事例能鼓励更多女性投身到科学事业，并期待她的科研成果带来的药物研发上取得的进步能帮助无数抑郁症患者解除病痛。

胡海岚在致辞中感谢中国常驻联合国教科文组织代表团的招待和安排，感谢欧莱雅和联合国教科文组织在支持女科学家和促进性别平等上所作的卓越努力，希望能有更多的年轻女性通过世界杰出女科学家奖这一奖项了解科学、热爱科学，成为女科学家中的一员。

据中国常驻联合国教科文组织代表团介绍，胡海岚教授致力于研究社会行为和情绪的神经编码和调控机制，特别是在抑郁症的基础及转化研究中做出了创造性、系统性的成果；揭示了后天的经历经验可以通过重塑神经环路来改变先天的弱势；从分子、细胞和系统等多层面对抑郁症这一重大疾病的成因提出了新的阐释，为研发更好、更安全的抗抑郁药物提供了新思路。她还将于6月23日参加在巴黎联合国教科文组织总部举行的世界杰出女科学家奖颁奖典礼。

欧莱雅—联合国教科文组织世界杰出女科学家奖于1998年设立，致力于提升女性在科学领域的地位，每年围绕生命科学与环境领域或物理学、数学、化学和计算机领域，向全球5位卓越女性科研人员颁奖。该奖设立以来，共有来自110个国家和地区的122人获奖，中国有7位女科学家获奖。

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