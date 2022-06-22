新华社北京6月22日电 题：铺展合作共赢的金光大道

新华社记者徐超

6月23日，金砖国家领导人第十四次会晤将在北京举行，主题为“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”。在百年变局与世纪疫情交织叠加的背景下，金砖国家合作机制始终紧扣和平与发展的时代主题，聚焦各国人民对美好生活的追求，坚持同舟共济、合作共赢的历史使命，携手发展中国家勇毅前行，铺展开一条共同发展的金光大道。

这是深耕互利共赢的合作之道。

金砖合作机制从经济、政治安全领域合作拓展到经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”，不断拓宽领域，完善机制，创新方式，丰富内涵。

经济合作出新出彩。金砖国家新开发银行的成员国队伍不断壮大，为发展中国家的基础设施和可持续发展项目注入动力；金砖国家新工业革命伙伴关系厦门创新基地正式启用，在人才交流、智库研讨、工业创新等领域合作发挥了突出作用。

政治安全巩固深化。金砖国家发挥外长会晤、安全事务高级代表会议等机制作用，不断加强战略沟通协调，就共同关心的重大国际问题在多边平台共同发声，努力寻求普遍安全的公约数。

人文交流多元互动。金砖国家推动人文交流论坛、媒体线上培训班等合作，形成人文交流大格局。

“面对当前各种风险挑战，加强新兴市场国家和发展中国家团结合作，比以往任何时候都更为重要。”在今年5月的金砖国家外长会晤开幕式上，国家主席习近平发表视频致辞，强调合作的重要意义。

近年来，金砖国家克服新冠疫情带来的持续挑战，保持合作势头和延续性，为深化各领域务实合作作出积极贡献。

这是聚焦人民需求的发展之道。

“发展才是硬道理。”“发展是解决一切问题的总钥匙。无论是消除疫情影响、重回生活正轨，还是平息冲突动乱、解决人道主义危机，根本上都要靠以人民为中心的发展。”“我们要推动共同发展，坚持以人民为中心的发展思想，全面落实2030年可持续发展议程。”

习近平主席近年在金砖国家领导人会晤发表的讲话中，多次指出发展对新兴市场国家和发展中国家的重要意义，强调以人民为中心的发展理念。多年来，金砖国家顺应时代潮流，回应人民呼声，展现应有的责任担当，在追求发展道路上矢志不渝。

中俄合作推动的莫斯科地铁项目开通，极大方便当地民众出行；中国与南非合作的德阿风电项目为当地千家万户提供绿色电力，实现环境和经济的双重收益，助力非洲绿色转型；中非共同在南非建立的非洲首个5G独立组网商用网络，帮助非洲国家消除“数字鸿沟”。金砖国家新开发银行成立至今，分别向印度、巴西累计提供约65亿美元和52亿美元资金支持，助力当地公共卫生、城市发展、水资源开发和清洁能源建设，以可持续方式提高民众生活质量。巴西圣保罗州立大学中国问题专家路易斯·保利诺认为，金砖合作机制不但加强成员国关系，还帮助发展中国家解决发展问题。

发展规划察民情，发展项目顺民意，发展成果得民心。事实证明，金砖合作机制契合共同发展需要，促进经济社会发展，合作成果惠及人民。坚持以人民为中心，金砖国家将继续做推动全球共同发展的倡导者和实践者。

这是守护公平正义的全球治理之道。

当前，国际社会面临的治理赤字、信任赤字、发展赤字、和平赤字有增无减，实现普遍安全、促进共同发展依然任重道远。

“金砖国家应该发挥负责任大国作用，积极倡导共商共建共享的全球治理观，推动全球经济治理体系变革。”习近平主席2019年11月出席金砖国家领导人巴西利亚会晤时发表讲话，阐明金砖国家秉持多边主义、倡导公平正义的责任与担当。

金砖国家加强公共卫生和疫苗研发合作，正式启动金砖国家疫苗研发中心，推动将疫苗作为全球公共产品公平合理分配，弥合全球“免疫鸿沟”；支持以世界贸易组织为核心、透明、以规则为基础、开放、包容、非歧视的多边贸易体制，支持世贸组织改革，主张兼顾发展中国家和最不发达国家利益；推动国际货币基金组织作为全球金融安全网的中心进行治理改革，解决新兴市场国家和发展中国家代表性不足的问题，保护最贫穷和最弱小成员国的发言权和份额；推动“金砖+”机制，加强交流对话，扩大金砖合作的朋友圈和伙伴网。

完善公共卫生治理、经济治理、金融治理，践行共商共建共享的全球治理观，提升新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，一直是金砖国家的行动方向。

共进步，同发展，国际社会见证着中国的持续努力：推动共建“一带一路”倡议同各国发展战略对接，走携手前进的阳光大道；提出全球发展倡议，将发展置于全球宏观政策框架的突出位置，走包容普惠、互利共赢的人间正道；提出全球安全倡议，秉持真正的多边主义，走和平开放、共同发展的和合之道。金砖合作机制的朋友圈将越来越大，伙伴网将越来越广，道路将越走越宽，为推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。（参与记者：罗鑫、郭宇靖）

(责编：贾文婷、高歌)