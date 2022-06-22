新华社休斯敦6月21日电（记者徐剑梅）美国林业局21日在一份审查报告中承认，其在常规“设定燃烧”作业中的失算和失误引发新墨西哥州有记录以来最严重山火。

4月6日以来，新墨西哥州北部发生两处大规模野火并延烧在一起，导致数百座房屋被焚，数千居民被迫撤离。截至6月21日，野火已烧毁逾34.1万英亩林地，比洛杉矶城还要大，但仍有28%的火势未得到控制。

审查报告发现，这两处火灾均由林业局人员进行的“设定燃烧”作业引发。他们当时虽遵循作业规范，但犯了一系列错误，如未能考虑到物候比设想的更干燥；火势明显变大后未停止点火；使用美国国家气象局预报而未依靠当地专家了解多变的风况。

“设定燃烧”是美国联邦政府森林管理计划的一部分，旨在通过设定范围内的人工山火，提前清除野火的植被燃料，从而降低发生严重破坏性火灾的风险。据美媒报道，美国林业局每年进行大约4500次“设定燃烧”作业。

20日，即审查报告发布前一天，美国林业局负责人兰迪·摩尔宣布暂停在联邦林地进行“设定燃烧”90天。不过，他指出，林业局99.84%的“设定燃烧”都按计划进行，“设定燃烧”仍是美国政府预防和应对野火的重要工具，但气候变化的影响导致其安全性降低。

近年来，野火成为美国西部日益频繁的灾害，造成数以百亿美元计的经济损失。美媒报道说，今年以来，美国西部已有逾300万英亩土地被烧毁。

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