人民网约翰内斯堡6月21日电 （刘畅）矿业合作是中南经贸务实合作的重要支柱，也是合作共赢的生动体现。近年来，紫金矿业布局非洲，贯彻落实“真实亲诚”对非合作方针，秉持正确义利观，积极履行社会责任，携手社区共同发展。日前，在南非中国经贸协会举办的年度优秀会员企业评奖活动中，紫金矿业南非恩科维铂业有限公司荣获年度履行社会责任优秀企业奖。

紫金矿业2014年进入南非以来，将企业道德、企业社会责任以及社区福祉视为公司首要任务之一，在紫金集团ESG工作理念和框架下积极践行项目与所在地区“共同开发，共同发展，让尽可能多的人因此而获益”的理念，从培育社区商业力量、完善地方基础设施建设、推动社区就业和技能发展、为弱势群体提供捐赠等方面，多维度参与地方经济社会建设，致力于项目所在地区的包容性可持续发展。

紫金矿业南非恩科维铂业（以下简称恩科维）通过与项目所在地社区、当地市政政府共同努力推动实施地方经济发展计划，改善当地居民生活质量，促进地方经济社会发展。2020年1月至2021年12月期间，共投入约5000万兰特（约人民币2300万）用于项目所在社区的基础设施建设、人力资源发展计划、社会捐赠与公益活动。

完善基础设施建设 助推地方经济发展

2020年至2021年，恩科维结合Fetakgomo Tubase市政府的发展计划，投入2200余万兰特将从Boschoff医院到Makhwai村的道路进行升级。在此之前由于道路状况不佳，社区居民出行面临诸多困难，尤其在雨季社区土路泥泞不堪很不安全。社区道路项目将约4.5公里长的社区主路从碎石路升级为6米宽的双车道沥青路，将约600米长的碎石路辅路升级为3米宽的沥青路。为提高道路质量，恩科维主动向市政申请将沥青面层厚度从13mm升级到30mm。道路建成后与林波波省级主干道相联通，为居民出行、货物运输提供了便利，受到市政和社区居民的一致好评。

2021年，为解决矿山周边4个社区居民的清洁用水问题，恩科维实施了面向矿区周边居民提供清洁用水的项目。截至2021年12月底，共投入1200万兰特完成Garatau、Maandagshoek、Hoepakrantz和De Kom4个社区23口水井的新建和改造，并启动4个社区的水处理系统建设。社区供水第二阶段工程也于2022 年1月正式启动。

扶持小微企业 培养地方商业力量

恩科维秉持“授人以鱼不如授人以渔”的理念，致力于所在社区的商业力量培养。公司聘请专业律师行指导项目所在三个主社区成立社区信托基金与社区公司，鼓励社区公司参与项目建设，分享项目建设红利。社区团队编制了《社会管理计划》，以便更高效地开展工作；定期开展社区档案的登记工作以便更有针对性地促进社区招聘和支持地方中小企业发展。

为扶持社区小微企业发展，公司将斜坡道地表项目的部分前期工程授予社区承包商，受到林波波省省长的高度赞扬。为了更好地履行公司对监管部门、项目社区的社会责任，公司制定了面向所有承包商的社会责任清单，要求其在执行合同过程中必须考虑社区招聘、社区民众技能培训以及让社区公司参与项目分包的招标。

促进人力资源发展 为地方经济储备力量

针对社区教育水平较低的情况，恩科维全力推动“人力资源发展计划”。2020年至2021年，公司为社区居民提供采矿作业、工商管理、成人基础教育等各类技能培训180人次，资助学生37人，培养了地质勘探、放射科医生、电气工程师、幼儿保育等专业人才。

公司完成了项目所在4个社区居民的技能差距分析，共收到1700份申请，为项目全面启动后当地就业安排做好准备；制定了社区招聘指南，推动社区招聘和技能发展，确保招聘过程公平公正。在项目尚未全面启动的情况下，2020年至今，公司及承包商已为社区居民累计提供150个工作岗位。

定期进行公益捐赠 帮扶弱势群体

恩科维成立了“加拉陶女性论坛”“青年论坛”“战略论坛”等各类社区论坛，为各社区论坛成员举办能力建设研讨会，致力于提升社区整体水平。

2021年8 月，南非“妇女月”期间，公司与供应商三一重工南部非洲有限公司合作，为6名社区黑人女性提供挖掘机入门级培训，面向社区贫困妇女和儿童捐赠1000份卫生用品，积极推进矿业女性赋权，共同探讨社区中可持续、包容性社会经济增长和福祉的解决方案。

疫情期间，公司先后十余次深入各社区，并通过捐赠急需的食品包、口罩和消毒液等抗疫物资帮助社区度过难关；在“曼德拉日”“老年日”期间，组织各类捐赠活动。2020年至2021年公司面向社区共捐赠全自动轮椅1 台、毛毯400条、食品包400个、书包80个、校鞋80双、口罩500个。

践行绿色发展理念 尊重当地人文习俗

恩科维坚持“在保护中发展，在发展中保护”的生态环保理念，以实现环境、社会与经济效益的和谐统一。在矿山建设过程中为保护珍稀树种，对矿山附近5 所小学、2所中学的受保护树木进行了迁移，移走了26棵受保护树木马鲁拉树，并种植了近百棵纳塔尔桃花心木树。公司还为当地野生动物修建了两个水坑，以便动物可以在矿区获得干净的饮用水。

公司聘请专业的第三方环评和粉尘监测机构，对矿山及周边的水资源、土壤和空气质量进行动态监控。同时，对矿山周边的历史遗迹、原住民先人墓地等进行详细的统计备案和保护性迁移。

南非中国经贸协会成立于2011年。截止目前，协会已吸纳180余家中资机构作为会员，行业涉及金融、矿产、能源、基建、装备制造、交通物流、通信服务、文化传媒、农业养殖等，并在南非开普敦、德班、曼德拉湾市、林波波省和西北省等地设有分会。

(责编：苏缨翔、常红)