新华社开罗6月21日电（记者姚兵）为期两天的第三届阿斯旺可持续和平与发展论坛21日在埃及南部历史名城阿斯旺开幕，与会者将聚焦非洲国家面临的粮食安全、气候变化和应对恐怖主义等问题。

埃及总统塞西在视频致辞中说，非洲大陆正在经历的粮食危机及其对地区安全与稳定可能产生的严重影响，要求非洲各国与国际社会共同采取有效应对措施。同时，为应对物价上涨带来的挑战，相关国家应当抓紧制定解决方案。

塞西说，非洲有必要在加强和平与安全、实现可持续发展、反恐等方面持续努力。由于非洲面临水资源短缺和荒漠化等挑战，气候变化更容易对非洲产生负面影响，希望与会者在讨论中优先考虑气候变化给非洲和平与安全带来的挑战。

联合国秘书长古特雷斯在视频致辞中表示，在全球对可再生能源的投资中，只有2%流向非洲，而非洲是受气候变化影响最大的地区。面对俄乌冲突、气候变化、新冠疫情等带来的不利影响，非洲需要在卫生、减贫、增加就业、发展经济等方面加大投资。

非洲联盟（非盟）委员会主席法基在致辞中说，非盟提出了一项增加绿色面积和减少碳排放的战略，同时帮助欠发达国家在实现可持续发展方面增加投资。

阿斯旺论坛主要讨论非洲应对恐怖主义、气候变化、地区冲突等议题，由非盟与埃及相关部门运营管理。

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