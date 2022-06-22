曹忠明大使代表使馆接收捐赠善款。欧洲华商扶贫基金会供图

人民网布鲁塞尔6月22日电 （记者张朋辉）6月20日，欧洲华商扶贫基金会在比利时迪斯特举办第四届理事会就职仪式及慈善晚宴，来自比利时、荷兰、塞浦路斯等欧洲国家的近100位华人华侨募集善款2.18万欧元。中国驻比利时大使曹忠明携夫人杨青莅临。曹忠明代表使馆接收了善款，随后将把款项转交国内，用于资助金平县百名家境困难的高中生完成学业。

曹忠明表示：“欧洲华商扶贫基金会自2009年成立以来，大力发扬中华民族扶危济困传统美德，支持中国贫困地区经济建设和社会发展，向云南、山东、四川等地累计捐款达40万欧元，在旅比侨界树立了良好榜样。今晚，我代表使馆再次接收基金会向云南省金平县捐赠的21800欧元善款，用于帮助100名贫困高中生完成学业，使馆将第一时间把捐款如数转交国内，并向受赠方转达基金会的关心和支持。”

曹忠明表示，希望欧洲华商扶贫基金会和各旅比侨团继续充分发挥作用，凝聚侨界、侨胞力量，在努力发展好自身事业、进一步融入当地的同时，积极支持祖（籍）国经济社会发展和全面推进乡村振兴。通过捐资帮扶、项目合作、智力支持等举措，助力国内走向共同富裕，汇聚起民族复兴的磅礴力量。

欧洲华商扶贫基金会第四届理事会会长何调军在致辞中强调，新一届理事会要秉承创会宗旨，不忘初心，加大力度向国内同胞献爱心；要加强与比利时兄弟侨团的联系和合作，积极参与侨界活动，共同建设比利时和谐华人社区；要为促进祖国和平统一大业和中比两国人民友谊作出贡献。

欧洲华商扶贫基金会是欧洲最大的华侨华人慈善基金会之一，由比利时、荷兰、意大利、西班牙等欧洲国家的爱国华侨华人组成，创会宗旨是致力于中国扶贫事业，帮助祖（籍）国贫困人口改善生活条件，促进中欧人民的友好交流和友谊。

(责编：苏缨翔、常红)