人民网布鲁塞尔6月21日电 （记者张朋辉）6月21日，在联合国人权理事会第50届会议期间，中国常驻日内瓦代表团举办“殖民主义遗留问题对享有人权的负面影响”主题视频会议。30余国常驻团官员、联合国非殖民化特别委员会、联合国人权高专办代表、人权理事会特别机制有关专家、非政府组织代表、媒体记者共60余人与会。

中国常驻联合国日内瓦代表陈旭大使表示，殖民主义曾给世界带来深重灾难，今天殖民主义遗留问题仍广泛存在，对各国特别是发展中国家人民享有人权造成严重影响。各方应共同致力于解决殖民主义遗留问题，消除其对人权负面影响，维护国际公平正义，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展。

联合国非殖民化特别委员会主席、格林纳达常驻联合国代表麦圭尔表示，当今世界仍有160万人生活在殖民主义阴影中，国际社会应尊重非自治领土人民自主选择政治、经济、社会、文化发展道路的权利，落实联合国“消除殖民主义第四个国际十年”行动计划。朝鲜代表表示，殖民主义至今仍未被清除，突出表现为美国等利用人权问题干涉别国内政，推行西方价值理念，国际社会应共同反对。俄罗斯代表指出，西方殖民者在历史上推行奴隶贸易，其负面影响延续至今，表现为系统性种族歧视和排外主义。国际社会应敦促美欧国家采取切实行动，彻底消除殖民主义遗毒。

中国武汉大学法学院教授张万洪和来自南非、印度、津巴布韦的学者从各自研究领域出发，介绍对殖民主义遗留问题的看法，指出美、英和一些欧洲国家在殖民时期实施惨绝人寰的种族灭绝，给殖民地人民带来深重灾难。这些国家迄今未反省殖民历史，却以“人权领袖”自居，大搞“人权传教”，干涉别国内政。这些西方国家通过其在全球经济体系中的话语权和规则制定权，假借所谓人权、劳工、环境标准，将发展中国家排除在国际经济秩序之外，以继续掠夺其自然资源、剥削其劳动力。这些西方国家还实施单边强制措施，阻碍曾遭受殖民统治的发展中国家经济社会发展。这些国家应正视和反省殖民历史，停止干涉行径，帮助亚非拉发展中国家实现可持续发展。人权理事会等联合国人权机制应加大对殖民主义遗留问题对享有人权负面影响问题的关注。

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