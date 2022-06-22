2013年以来，习近平主席连续9年出席金砖国家领导人会晤并发表重要讲话，为加强金砖国家合作、推动金砖国家合作机制发展贡献重要智慧和方案，得到国际社会积极响应和高度评价。

罗尼·林斯（巴西中国问题研究中心主任）：习近平主席倡导在联合国、二十国集团等框架内拓展“金砖+”合作，扩大新兴市场国家和发展中国家共同利益和发展空间，推动构建广泛伙伴关系，为世界和平与发展作出更大贡献。拓展“金砖+”合作将团结更多发展中国家，为建立更加公平合理的国际秩序添砖加瓦。

谢尔盖·罗曼诺夫（俄罗斯英特斯罗设计建筑有限公司总裁）：我非常赞同习近平主席有关金砖国家新工业革命伙伴关系的重要论述，习近平主席的主张让我对金砖合作的未来充满信心。我们应坚持创新，通力合作，顺应新工业革命潮流，助力金砖国家高质量发展。

狄伯杰（印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心主任）：习近平主席一直倡导共赢、创新、包容增长、多边主义等理念，并推动金砖国家共同践行。金砖国家在相互合作、推进全球治理方面达成广泛共识，不仅为金砖机制发展带来新希望，也为建立更加合理的世界秩序注入新动力。

布莱特·纳达森（南非自由集团财务顾问）：习近平主席提出的“金砖+”合作模式通过打造开放多元的发展伙伴网络，能让更多新兴市场国家和发展中国家参与到团结合作、互利共赢的事业中来，开创了新兴市场国家和发展中国家合作的新形式。期待中国继续发挥引领作用，推进金砖国家间、金砖国家与其他新兴市场国家和发展中国家间的密切合作。

莱斯利·马斯多普（金砖国家新开发银行副行长兼首席财务官）：金砖合作取得巨大发展，影响不断扩大。作为金砖国家中最大的经济体，无论是在金砖机制建设还是发展理念上，中国一直发挥着引领作用，备受各方期待。

丽塔·穆西米（非盟议会主席特别顾问）：要合作还是要对立，要开放还是要封闭，要互利共赢还是要以邻为壑，国际社会再次来到何去何从的十字路口。习近平主席对金砖合作的论述十分贴近非洲发展现状，让我们获得许多启发。

哈桑（埃及开罗大学国际关系学教授）：习近平主席不但为金砖国家合作与发展指明了方向，也为全球经济和贸易形势“把脉”。人们通过习近平主席的讲话看到了中国作为大国的担当，这为世界经济与贸易的发展带来希望。金砖国家需要加强合作，实现共同发展繁荣。

图尔苏纳利·库兹耶夫（乌兹别克斯坦新闻与大众传媒大学教授）：习近平主席关于金砖合作的论述，对应对当前全球性挑战具有重要意义。金砖合作已成为新兴市场国家和发展中国家合作的典范，相信未来金砖国家将展现担当，共同推动践行真正的多边主义，推动全球团结抗疫，推动构建人类命运共同体。

克里斯蒂娜·比埃（法国席勒研究所研究员）：中国是金砖国家合作机制的积极参与者，并为全球抗疫斗争作出重要贡献，习近平主席关于坚持开放创新、促进世界经济复苏的重要论述为疫情影响下的当今世界注入强大信心。

胡逸山（马来西亚太平洋研究中心首席顾问）：当今世界地区安全局势持续紧张，热点问题层出不穷，传统和非传统安全威胁相互交织，全球性挑战日益突出。面对这些问题，仅靠某一个国家的力量很难解决，金砖国家应该团结起来发挥更大作用。习近平主席围绕金砖合作的讲话表明，中国将继续坚定维护多边主义，以开放包容的姿态与各国深化务实合作，为世界和平和发展作出重要贡献。

（本报记者韩秉宸整理）

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 05 版）

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