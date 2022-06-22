深化伙伴关系 聚强进步力量

拉紧合作纽带，加深利益交融

五国要同更多新兴市场国家和发展中国家开展对话交流，增进理解互信，拉紧合作纽带，加深利益交融，让合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强，为实现构建人类命运共同体的美好愿景作出更大贡献。

——2022年5月19日，在金砖国家外长会晤开幕式上发表视频致辞

巩固“三轮驱动”合作架构

金砖国家要把握历史大势，深化战略伙伴关系，巩固“三轮驱动”合作架构，让第二个“金色十年”的美好愿景变为现实，携手迈向人类命运共同体。

——2018年7月26日，在金砖国家领导人约翰内斯堡会晤大范围会议上的讲话

关键在于找准了合作之道

金砖合作之所以得到快速发展，关键在于找准了合作之道。这就是互尊互助，携手走适合本国国情的发展道路；秉持开放包容、合作共赢的精神，持之以恒推进经济、政治、人文合作；倡导国际公平正义，同其他新兴市场国家和发展中国家和衷共济，共同营造良好外部环境。

——2017年9月4日，在金砖国家领导人厦门会晤大范围会议上的讲话

推动“金砖+”合作模式

我们应该扩大金砖合作的辐射和受益范围，推动“金砖+”合作模式，打造开放多元的发展伙伴网络，让更多新兴市场国家和发展中国家参与到团结合作、互利共赢的事业中来。

——2017年9月3日，在金砖国家工商论坛开幕式上的讲话

我们的事业一定能够兴旺发达

我们要扎扎实实把自己的事情办好，把金砖国家合作伙伴关系发展好，把金砖国家合作机制建设好。只要我们坚定对自身发展道路的自信、对金砖国家合作的自信，不为任何风险所惧，不被任何干扰所惑，我们的事业一定能够兴旺发达。

——2013年3月27日，在金砖国家领导人第五次会晤时的主旨讲话

加强政治互信 拓展合作领域

加强政治互信和安全合作

金砖国家要加强政治互信和安全合作，就重大国际和地区问题密切沟通协调，照顾彼此核心利益和重大关切，相互尊重主权、安全、发展利益，反对霸权主义和强权政治，抵制冷战思维和集团对抗，共建人类安全共同体。

——2022年5月19日，在金砖国家外长会晤开幕式上发表视频致辞

努力实现高质量发展

我们应该把握改革创新的时代机遇，深入推进金砖国家新工业革命伙伴关系，在贸易和投资、数字经济、互联互通等领域不断打造合作成果，助力五国经济发展，努力实现高质量发展。

——2019年11月14日，在金砖国家领导人巴西利亚会晤公开会议上的讲话

让金砖故事传遍大街小巷

我们应该发挥人文交流纽带作用，把各界人士汇聚到金砖合作事业中来，打造更多像文化节、电影节、运动会这样接地气、惠民生的活动，让金砖故事传遍大街小巷，让我们五国人民的交往和情谊汇成滔滔江河，为金砖合作注入绵绵不绝的动力。

——2017年9月3日，在金砖国家工商论坛开幕式上的讲话

形成多层次、全方位合作架构

我们拓展合作领域，从无到有，从小到大，涵盖政治、经济、金融、贸易、社会、人文等多个领域，形成多层次、全方位合作架构。金砖国家新开发银行筹建工作全面展开，应急储备安排正式启动，充分证明了金砖国家合作的有效性和行动力。

——2015年7月9日，在金砖国家领导人第七次会晤上的讲话

建立更紧密经济伙伴关系

我们应该建立更紧密经济伙伴关系，在贸易和投资领域探索建立一体化大市场，在货币金融方面构建多层次大流通，在基础设施建设领域形成陆海空大联通，在人文领域推动各国人民大交流。

——2014年7月15日，在金砖国家领导人第六次会晤上的讲话

促进和平发展 维护公平正义

坚定信念，直面风浪

作为国际社会积极、向上、建设性力量，金砖国家应该坚定信念，直面风浪，以实际行动促进和平发展，维护公平正义，倡导民主自由，为处于动荡变革期的国际关系注入稳定性和正能量。

——2022年5月19日，在金砖国家外长会晤开幕式上发表视频致辞

推动全球团结抗疫

我们要推动全球团结抗疫，携手应对疫情，坚持科学溯源，反对政治化、污名化，加强联防联控，促进疫苗作为全球公共产品的研发、生产、公平分配。

——2021年9月9日，在金砖国家领导人第十三次会晤上的讲话

高举多边主义旗帜

面对多边和单边、公道和霸道之争，金砖国家要坚定维护国际公平正义，高举多边主义旗帜，捍卫联合国宪章宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序。

——2020年11月17日，在金砖国家领导人第十二次会晤上的讲话

为人民谋幸福，为世界谋发展

面对百年未有之大变局，作为重要的新兴市场国家和发展中国家，我们应该顺应时代潮流，回应人民呼声，展现应有的责任担当，在追求发展道路上矢志不移，在团结合作历程中携手奋进，为人民谋幸福，为世界谋发展。

——2019年11月14日，在金砖国家领导人巴西利亚会晤公开会议上的讲话

提升新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权

我们要继续做全球治理变革进程的参与者、推动者、引领者，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，继续提升新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权。

——2016年10月16日，在金砖国家领导人第八次会晤大范围会议上的讲话

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 05 版）

(责编：贾文婷、高歌)