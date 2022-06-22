志合者，不以山海为远。

6月下旬，金砖国家合作再次迎来高光时刻。国家主席习近平将在北京主持金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会，以视频方式出席金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲。

2013年以来，习近平主席主持或出席金砖国家领导人历次会晤，为引领金砖国家合作贡献中国智慧，为推动全球发展注入中国动力，在金砖国家合作进程中留下深刻的“中国印记”。时光荏苒，记录下中国领导人推动构建人类命运共同体的辉煌篇章。

“把金砖国家合作伙伴关系发展好，把金砖国家合作机制建设好”

“我们来自世界四大洲的5个国家，为了构筑伙伴关系、实现共同发展的宏伟目标走到了一起，为了推动国际关系民主化、推进人类和平与发展的崇高事业走到了一起。”

2013年3月，习近平作为中国国家主席首次在国际多边舞台亮相，即是在南非德班出席金砖国家领导人会晤。

彼时，金砖国家合作机制尚处于起步发展阶段。这样一个由新兴市场和发展中国家组成的多边合作机制，如何在世界百年未有之大变局中担当时代作为？

习近平主席为金砖国家团结合作指引方向：“我们要用伙伴关系把金砖各国紧密联系起来，下大气力推进经贸、金融、基础设施建设、人员往来等领域合作，朝着一体化大市场、多层次大流通、陆海空大联通、文化大交流的目标前进。”

以元首外交为引领，以深化伙伴关系为着力点，习近平主席不断推动金砖国家合作机制走深走实——

2014年7月，在巴西福塔莱萨，习近平主席提出“开放、包容、合作、共赢”的金砖国家合作伙伴精神，强调金砖国家合作蓝图就是“发展金砖国家更紧密、更全面、更牢固的伙伴关系”。

2015年7月，在俄罗斯乌法，习近平主席提出构建维护世界和平的伙伴关系、促进共同发展的伙伴关系、弘扬多元文明的伙伴关系、加强全球经济治理的伙伴关系四点主张。“四大伙伴关系”定位，为金砖国家未来合作提供了新思路。

2016年10月，在印度果阿，习近平主席总结金砖国家合作10年经验，提出要继续扩大和巩固金砖国家“朋友圈”，保持开放、包容，谋求共同发展。

金砖国家合作第一个10年，是集中精力谋发展的10年，也是坚持不懈深化伙伴关系的10年。

正所谓交得其道，千里同好，固于胶漆，坚于金石。

金砖五国国情不同，但对伙伴关系、繁荣发展的追求是共同的。

牢牢抓住这一“最大公约数”，发扬金砖国家合作伙伴精神，金砖国家合作日趋紧密，并相继同非洲国家领导人，南美国家领导人，欧亚经济联盟、上海合作组织成员国、观察员国及受邀国领导人，“环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议”成员国领导人等展开对话，“朋友圈”不断扩大，持续凝聚发展中国家团结自强的力量。

理念指引行动。从无到有，从小到大，金砖国家合作逐步形成涵盖政治、经济、金融、贸易、社会、人文等多领域、多层次、全方位的架构。新开发银行、应急储备安排机制、工商理事会、智库理事会等合作机制启动，一批务实合作成果相继落地生根、开花结果。

2017年9月，鹭岛厦门。金砖国家合作开启第二个“金色十年”的大门。

站在承前启后的关键节点，习近平主席审时度势：“金砖合作的意义已超出五国范畴，承载着新兴市场国家和发展中国家乃至整个国际社会的期望。”

厦门会晤期间，习近平主席邀请来自全球不同地区国家的5位领导人共商国际发展合作和南南合作大计，开启“金砖+”合作新模式，金砖国家合作机制迈入新的历史阶段。

在中方推动下，金砖国家合作实现提速换挡——从政治和经济“双轮驱动”，升级为经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”架构。

一年后的南非约翰内斯堡，习近平主席提出“将共同建设金砖国家新工业革命伙伴关系，加强宏观经济政策协调，促进创新和工业化合作，联手加快经济新旧动能转换和转型升级”。

今年，金砖国家合作再次迎来“中国年”。几个月来，中国已成功举办70多场会议和活动，金砖国家合作取得丰硕成果。5月19日，金砖国家外长同9个新兴市场和发展中国家部长齐聚一堂，“金砖+”对话活动首次拓展至外长层级。

“一箭易断，十箭难折。”在不断强化金砖国家团结协作内核，提升金砖国家向心力、凝聚力的同时，持续扩大金砖“朋友圈”，同广大新兴市场国家和发展中国家实现共同发展繁荣，这正是习近平主席提出“金砖+”的要义所在。

南非外交部副总司长苏克拉尔表示，中国提出的“金砖+”开启了一个包容性进程，更多发展中国家参与合作，他们对金砖机制充满信心，愿与五国携手应对共同挑战，维护广大发展中国家的利益。

重温习近平主席首次出席金砖国家领导人会晤时的讲话，让人更觉意味深长：“我们要扎扎实实把自己的事情办好，把金砖国家合作伙伴关系发展好，把金砖国家合作机制建设好。”“只要我们坚定对自身发展道路的自信、对金砖国家合作的自信，不为任何风险所惧，不被任何干扰所惑，我们的事业一定能够兴旺发达。”

“让合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强”

加强经济合作、实现共同发展是金砖国家合作的初衷和主线，也是潜力最大、内容最丰富、成果最集中的领域。

在当前新冠肺炎疫情全球蔓延、世界经济发展面临困难、经济全球化遭遇逆风背景下，处于国际格局演变关键历史当口的金砖国家领导人第十四次会晤将达成什么成果、发出什么声音，国际社会高度关注，充满热切期待。

习近平主席指出：“面对当前各种风险挑战，加强新兴市场国家和发展中国家团结合作，比以往任何时候都更为重要。”

今年5月19日，习近平主席在金砖国家外长会晤开幕式上发表视频致辞强调，金砖五国要“增进理解互信，拉紧合作纽带，加深利益交融，让合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强，为实现构建人类命运共同体的美好愿景作出更大贡献”。

金砖国家经济总量占全球23%，货物贸易占18%，吸引外资占25%，是世界经济中不可忽视的重要力量。

2013年3月，习近平主席在南非德班出席金砖国家领导人第五次会晤时，以“独木不成林”为喻强调合作发展的重要性，指出“在经济全球化深入发展的时代条件下，金砖国家发展不能独善其身，必须在谋求本国发展的同时促进各国共同发展”。

2014年7月，在巴西福塔莱萨举行的金砖国家领导人第六次会晤上，习近平主席提出，“坚定不移开展全方位经济合作”“争取各领域合作取得更多早期收获成果，给各国人民带来实实在在的好处”。

2015年7月，在俄罗斯乌法举行的金砖国家领导人第七次会晤上，习近平主席进一步强调，金砖国家合作事业要繁荣昌盛，就要强本固基，打造金砖国家利益共同体。这次会晤通过了金砖国家经济伙伴战略，为金砖国家中长期合作指明了方向。

2017年9月，习近平主席在厦门举行的金砖国家领导人第九次会晤上勾画了金砖国家合作第二个“金色十年”的蓝图，提出“共同把握新工业革命带来的历史机遇，积极探索务实合作新领域新方式”“让金砖合作机制行稳致远”。

多年来，在国内外多个场合出席金砖国家合作相关活动时，习近平主席一次次发出建立“更紧密经济伙伴关系”的呼吁，用“中国方案”照亮金砖国家合作前行方向。

走好共同发展之路，需要深耕厚植，让合作之树枝繁叶茂。

2021年12月29日，全球目光聚焦金砖国家合作又一具有里程碑意义的时刻：金砖国家新开发银行宣布将迎来新成员国埃及，这是继决定吸纳阿联酋、乌拉圭和孟加拉国之后新开发银行的再次“扩员”。目前，孟加拉国、阿联酋已完成相关程序，成为正式会员国。

2014年，金砖国家领导人巴西福塔莱萨会晤期间，在习近平主席亲自协调推动下，金砖五国以整体合作之力自主创立了金砖国家新开发银行。

习近平主席指出：“它的成立，是对既有金融体系的有益补充和完善，可以促进国际金融体系更加深刻地反思、更加主动地改革。”

自2015年7月开业以来，这家总部位于上海的多边金融机构批准、提供资金支持的项目已有80多个，总额超过310亿美元。一个个改善民生、助力发展的故事，生动而鲜活——

巴西马拉尼昂州道路经过改善后，将降低运输粮食等产品的物流成本，成为当地人民名副其实的“富裕路”；印度卡纳塔克邦建设太阳能发电基地，减少了二氧化碳排放，推动绿色环保新理念……

从推动成立新开发银行，到强调要“建设好、维护好、发展好，为发展中国家经济发展提供有力保障”，再到宣布向新开发银行项目准备基金出资400万美元、支持银行业务运营和长远发展，习近平主席为新开发银行发展倾注心血、注入活力。

走好共同发展之路，还需要建立更广泛的伙伴关系。

“我们将在福建省厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地，开展政策协调、人才培养、项目开发等领域合作，欢迎金砖国家积极参与。”2020年11月，在金砖国家领导人第十二次会晤上，习近平主席诚挚发出“中国之邀”。

启动短短一年多时间，金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地交出一份亮眼合作“成绩单”：推动智库合作研究，开展覆盖28个国家超12万人次的人才培训，推出100多个金砖示范项目……

同习近平主席共同提出金砖国家新工业革命伙伴关系倡议的南非总统拉马福萨评价说：“这一伙伴关系将通过工业化、创新、包容增长、投资合作把第二个‘金色十年’的蓝图转化为现实。”

金砖国家领导人第十四次会晤期间，习近平主席将主持全球发展高层对话会。对话会主题为“构建新时代全球发展伙伴关系，携手落实2030年可持续发展议程”。

百年变局与世纪疫情相互交织的背景下，推进可持续发展、实现千年发展目标，是各国人民的共同发展期盼。

着眼人类永续发展、增进共同福祉，习近平主席于2021年以视频方式出席联合国大会一般性辩论期间郑重提出全球发展倡议，为各国聚焦发展、团结发展、共同发展提供行动指南。

中国方案，凝聚着全球发展共识。目前，已有100多个国家及联合国等国际组织支持全球发展倡议，中国在联合国平台成立的“全球发展倡议之友小组”已有50多个成员。

今年5月，习近平主席在致金砖国家政党、智库和民间社会组织论坛的贺信中指出，中国愿同包括金砖国家在内的世界各国一道，加快落实联合国2030年可持续发展议程，稳步推进全球发展倡议落地落实，共同构建全球发展共同体。

今年接棒主席国以来，中国不断推动金砖国家合作向更广范围、更深层次延伸，强化金砖国家务实合作韧性与活力：

通过《金砖国家贸易投资与可持续发展倡议》，达成《金砖国家数字经济伙伴关系框架》，建立金砖国家航天合作机制，签署粮食安全合作战略，建立金砖国家职业教育联盟……

走过16年光辉历程，金砖国家合作已根深叶茂、蔚然成林。一幅金砖国家新的合作画卷，正徐徐铺展。

“为世界和平与发展作出积极贡献，推动构建人类命运共同体”

“坚持同舟共济，加强公共卫生合作”“坚持公平可及，加强疫苗国际合作”……2021年9月，习近平主席以视频方式出席金砖国家领导人第十三次会晤并发表重要讲话，掷地有声的话语，展现中国推动国际抗疫合作的大国担当和推动构建人类卫生健康共同体的天下情怀。

2022年3月，金砖国家疫苗研发中心在线启动。在新冠肺炎疫情反复延宕的背景下，金砖国家向加强公共卫生和疫苗研发合作又迈出坚实一步。

一场世纪疫情，既是对各国应对能力的考验，也是对人类团结精神的考验。伙伴的意义和价值，不仅在于顺境中共襄盛举，更在于逆境时携手前行。

从2020年金砖国家轮值主席国俄罗斯发表主席声明对中国抗疫努力表示支持，到在疫情全球蔓延时中国向包括金砖国家在内的世界各国提供力所能及的帮助；从金砖国家新开发银行发放100亿美元贷款专门用于金砖国家抗疫，到金砖国家卫生部长会议同意启动金砖国家预防大规模传染病早期预警体系相关工作……

疫情面前，金砖各国守望相助、团结抗疫，进一步筑牢抗击疫情的“金砖防线”，展现推动全球卫生治理的“金砖担当”。

金砖国家的发展壮大，带动了国际格局调整的速度、广度、深度，正在从根本上改变世界政治经济版图。推动和引领全球治理体系变革，是金砖国家合作的题中应有之义。

2013年3月，人民大会堂，习近平主席在接受金砖国家媒体联合采访时指出：“全球经济治理体系必须反映世界经济格局的深刻变化，增加新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权。”

“国际经济规则需要不断革故鼎新，以适应全球增长格局新变化，让责任和能力相匹配”“要继续做全球治理变革进程的参与者、推动者、引领者”……

一次次金砖国家领导人会晤中，习近平主席围绕金砖国家参与全球治理提出中国主张、中国方案。

金砖国家合作，超越了政治和军事结盟的老套路，建立了结伴不结盟的新关系；超越了以意识形态划线的老思维，走出了相互尊重、共同进步的新道路；超越了你输我赢、赢者通吃的老观念，实践了互惠互利、合作共赢的新理念。这种合作模式契合五国客观需要，也顺应了历史大势，有助于推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

2017年9月，在金砖国家领导人厦门会晤期间，习近平主席对完善全球治理进行深入阐述：“坚定奉行多边主义和国际关系基本准则”“推动开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化”“推进全球经济治理改革，提高新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，为解决南北发展失衡、促进世界经济增长提供新动力”……

会晤后发表两份“重量级”文件：长达40页的《金砖国家领导人厦门宣言》涵盖71项共识，为加强金砖伙伴关系、深化各领域务实合作规划了新的蓝图；《新兴市场国家与发展中国家对话会主席声明》，包括推动落实可持续发展议程、加强南南合作、构建发展伙伴关系等一系列着眼未来的庄重承诺。

习近平主席指出：“金砖合作之所以得到快速发展，关键在于找准了合作之道。”“我们就事关国际和平与发展的问题共同发声，共提方案，既符合国际社会期待，也有助于维护我们的共同利益。”“面对挑战，金砖国家要展现担当，为世界和平与发展作出积极贡献，推动构建人类命运共同体。”

在美国库恩基金会主席罗伯特·库恩看来，金砖国家合作为探索新的全球治理方式提供了试验场。他将中国外交政策的宏伟愿景概括为“八大理念”，其中命运共同体位列榜首。

推动构建人类命运共同体，习近平主席身体力行。

9年多来，从北京到南非德班、印度果阿，从金砖国家到联合国、二十国集团、上海合作组织……习近平主席在同世界的密切互动中，深入思考和解答“世界怎么了、我们怎么办”的时代课题。

9年多来，从正确义利观到全球治理观、全人类共同价值，从“一带一路”倡议到全球发展倡议、全球安全倡议……习近平主席不断为破解人类社会面临的治理赤字、信任赤字、发展赤字、和平赤字提供中国方案和公共产品。

大道之行，天下为公。在元首外交的有力引领下，中国将一如既往同包括金砖国家在内的世界各国一道携手合作，构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代，奏响构建人类命运共同体的时代强音。

（新华社北京6月21日电 记者刘华、韩洁、郑明达、柳丝、王宾、温馨）

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 01 版）

(责编：贾文婷、高歌)