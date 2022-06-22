金砖合作的“中国时刻”即将再度开启。中国将携手其他金砖国家，推动广大新兴市场和发展中国家联合自强，发出完善全球治理的好声音，谱写共同发展的主旋律，为构建人类命运共同体不懈努力

“这是在全球面临多重挑战情况下举行的重要会议”“对中国推动金砖国家与其他发展中国家团结合作充满期待”“希望会晤能为加强多边主义和全球发展的包容性发挥更大作用”……连日来，国际社会对金砖国家领导人第十四次会晤的关注不断升温，各方普遍期待金砖国家能进一步加强同广大新兴市场和发展中国家的团结合作，为处于动荡变革期的国际关系注入稳定性和正能量，为维护世界和平发展发挥更大作用。

金砖国家合作机制自成立以来，就同广大新兴市场和发展中国家的命运紧紧联系在一起。在联合国、二十国集团等多边机制中，金砖国家作为新兴市场和发展中国家的代表，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。金砖合作不仅在金砖国家之间展开，还辐射到其他新兴市场和发展中国家。金砖国家新开发银行和应急储备安排标志着新兴市场和发展中国家自主创立多边金融机制的开创性努力。面对世纪疫情，金砖国家推动国际社会重点关注发展中国家的特殊困难，支持“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”。实践证明，金砖合作顺应新兴市场和发展中国家群体性崛起的历史大势，有利于推动世界多极化和国际关系民主化。

金砖合作承载着新兴市场和发展中国家乃至整个国际社会的期望。当前，百年变局和世纪疫情叠加影响，国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益突出，单边主义、保护主义、霸凌行径愈演愈烈，治理赤字、信任赤字、发展赤字、和平赤字有增无减。在此形势下，加强新兴市场和发展中国家团结合作比以往任何时候都更为重要，广大新兴市场和发展中国家参与金砖合作的愿望比以往任何时候都更加强烈。金砖国家坚守初心、展现担当，聚焦广大新兴市场国家和发展中国家的迫切需求，将有力推动世界和平发展。

金砖国家肩负推动发展问题回归国际核心议程的使命。全球疫情、地区冲突、大国博弈、逆全球化等复杂因素相互交织，全球减贫进程严重受挫。更令人担忧的是，发展问题在国际议程中日益被边缘化，发达国家援助远未落实，全球发展资源缺口巨大，如期实现联合国2030年可持续发展议程不容乐观。面对严峻挑战，金砖国家不仅要加强彼此发展合作，还应推动国际社会聚焦全球发展事业，提振发展伙伴关系，塑造有利发展环境，让发展成果惠及更多新兴市场和发展中国家。

金砖合作肩负倡导共商共建共享的全球治理观的重任。个别国家打着多边主义幌子，煽动意识形态对抗，严重冲击国际秩序，加剧全球治理赤字。面对前所未有的变局乱局，金砖国家要坚持真正的多边主义，倡导开放包容，反对封闭排他；要坚定维护以联合国为核心的国际体系，反对拉帮结派搞“小圈子”，反对胁迫别国选边站队；要推动全球治理体系更好反映大多数国家特别是发展中国家的正当关切和合理诉求。

中国是发展中国家的坚定一员，一直积极推动金砖国家加强同新兴市场和发展中国家的团结合作。2017年9月，金砖国家领导人厦门会晤首创“金砖+”合作模式，为广大新兴市场和发展中国家团结合作搭建重要平台，被誉为“提升金砖国家全球影响力的重要创新”。今年中国再次担任金砖国家主席国，积极推动扩大金砖“朋友圈”，在更高层级、更广领域、更大范围开展“金砖+”合作。参加今年金砖国家工商论坛的代表中，除金砖五国人士外，还有来自哈萨克斯坦、阿根廷、泰国、印度尼西亚等13个国家的代表，“多元化”“多国化”的特点突出。中国还将举办全球发展高层对话会，邀请新兴市场和发展中国家领导人共商全球发展大计，推动国际发展合作再出发。

金砖合作的“中国时刻”即将再度开启。中国将携手其他金砖国家，进一步展现开放包容胸怀，团结一切可以团结的力量，推动广大新兴市场和发展中国家联合自强，发出完善全球治理的好声音，谱写共同发展的主旋律，为构建人类命运共同体不懈努力。

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 10 版）

(责编：胡永秋、白宇)