金砖国家是保障世界经济合作和安全稳定的重要力量。中国作为今年的金砖国家主席国，举办了一系列主题活动，为未来发展提出了多个重要倡议和设想。期待金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会等重要活动取得丰硕成果，进一步深化金砖各领域合作，共同应对挑战，开创美好未来。

——俄罗斯科学院远东研究所代所长基里尔·巴巴耶夫

习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议是中国推动完善全球治理的重要贡献。发展和安全是确保世界迈向更加包容和繁荣未来的两个方面。金砖“中国年”将进一步在全球推广这些理念，为解决人类当前难题提供创造性力量。

——巴西瓦加斯基金会教授埃万德罗·卡瓦略

面对全球疫情、霸权主义、能源和粮食安全等严峻挑战，加强金砖合作不仅推动成员国之间发展高质量的伙伴关系，还为维护全球多边主义和世界和平与发展作出重要贡献。阿根廷期待在“金砖+”框架内继续提升与金砖国家合作水平，携手实现联合国2030年可持续发展议程目标。

——阿根廷国际关系委员会中国研究组成员内斯托·雷斯蒂沃

金砖国家是新兴市场和发展中国家的代表，金砖合作对于捍卫多边主义、助力全球经济发展具有积极、重大的作用。近年来，金砖国家在减贫、气候变化、粮食安全、绿色发展等多个领域开展了良好、可持续的合作，契合发展中国家的发展需求，也为其他发展中国家参与合作创造了更多机遇。当今世界面临多重风险和挑战，金砖国家可以在全球发展事业中发挥更大力量。

——法国席勒研究所研究员佩里莫尼

中国一直坚持真正的多边主义，在金砖合作机制中发挥着重要作用。金砖合作有助于推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，顺应了世界多极化和经济全球化的历史趋势，是构建人类命运共同体理念的生动实践。

——韩国檀国大学政治外交系教授金珍镐

金砖合作机制是新兴市场与发展中国家深化合作的重要平台，为维护世界和平、推动共同发展、促进多边主义贡献重要力量。今年，中国担任金砖国家主席国，为推动金砖国家深化合作、促进世界经济复苏和发展注入更多动力。

——西班牙东亚问题专家圣地亚哥·卡斯蒂约

近年来，金砖国家的国际影响力和吸引力不断提升，金砖成色越来越足，中国在其中发挥了重要作用。中国智慧和中国方案在推动践行多边主义、携手抗击疫情、促进经济复苏等方面贡献突出，中国表现出了大国担当。期待更深入的金砖合作为国际社会注入更多新动能和正能量。

——埃及《金字塔报》副总编辑苏努提

（本报记者颜欢、张光政、许海林、姚明峰、刘玲玲、张悦、姜波、黄培昭采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 06 版）

(责编：胡永秋、白宇)