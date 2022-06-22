本报记者 吴乐珺 杨 迅 曲 颂

潮起海天阔，扬帆奋进时。

今年以来，中国作为金砖国家主席国，围绕“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”主题，已成功举办70多场会议和活动，涵盖政治安全、经贸财金、人文交流、可持续发展和公共卫生等领域，推动金砖合作在多方面取得重要进展，为金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会等重要活动的举行奠定坚实基础。

加强经贸往来

促进共同发展

金砖国家工商论坛将于6月22日晚在北京以线上线下相结合方式举行。中外工商界热情高涨，报名十分踊跃。除金砖国家外，还有来自哈萨克斯坦、阿根廷、泰国、印度尼西亚等13个国家的工商界代表。与会大部分企业为世界知名企业和金砖国家支柱企业，各方对抓住金砖机遇、实现互利共赢充满期待。

巴西经济学家罗尼·林斯表示，金砖国家迈向高质量发展至关重要，对于促进金砖伙伴提升合作质量、助力后疫情时代世界经济复苏和发展意义重大。

面对当前全球发展事业遭遇的严峻挑战，中方积极推动金砖合作聚焦发展，以开放包容、合作共赢的金砖精神深化金砖伙伴关系建设。

一份份合作文件的磋商出台，展现金砖国家因应时势的坚定信心。发布《金砖国家加强供应链合作倡议》，凝聚金砖国家维护全球供应链安全稳定畅通的共识；年内完成签署《金砖国家政府间关于海关事务的合作与行政互助协定》，助力五国提升互联互通、贸易便利化水平；达成《金砖国家数字经济伙伴关系框架》，为实现跨越式发展创造机遇……

一项项务实行动的稳步推进，彰显中国促进共同发展的坚实步履。金砖国家农业生产总值占全球一半以上。围绕减贫和粮食安全这一重点目标，今年金砖国家农业部长会议通过《金砖国家粮食安全合作战略》，宣布成立金砖国家农业农村发展论坛，为促进五国农业农村可持续发展、实现消除贫困和零饥饿目标注入新动力。“中国着力推进农业农村发展，解决了14亿多人口的粮食安全问题，为其他金砖国家提供了宝贵经验。”印度渔业专家阿比吉特·切·萨霍表示。

金砖合作领域不断拓展深化。今年5月，金砖国家航天合作联委会成立，开启金砖国家遥感卫星星座数据共享与交换工作。航天、信息通信、环境、新能源、生物科技……金砖成色进一步提升。

“金砖‘中国年’的出发点和落脚点是发展，将助力实现联合国2030年可持续发展议程。”菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔认为，金砖国家通过一系列合作项目不断凝聚共识，形成发展合力。

践行多边主义

完善全球治理

全球新冠肺炎疫情反复延宕，金砖国家积极分享信息、交流经验、推动疫苗合作，不断筑牢抗击疫情的“金砖防线”，展现促进团结抗疫的“金砖担当”。

3月22日，金砖国家疫苗研发中心在线启动，并发出倡议：将疫苗作为全球公共产品公平合理分配，保障疫苗在发展中国家的可及性与可担负性，并表示将加强联合研发，提升金砖国家传染病防控能力以及应对公共卫生事件的能力。金砖国家卫生部长会议同意启动预防大规模传染病早期预警体系，将为全球卫生治理合作提供更多高质量公共产品。

“我相信，以中国为代表的金砖国家将继续在确保疫苗公平分配、加快推进疫苗接种、弥合全球‘免疫鸿沟’等方面发挥积极作用，为人类健康安全带来更大福祉。”巴西总统前特别经济顾问亚历山德罗·特谢拉表示。

面对单边主义、保护主义抬头，金砖国家同其他新兴市场和发展中国家在重大国际和地区问题上加强沟通协调，用合作共赢的“大舞台”抵制冷战思维的“小圈子”。今年以来，在中方协调下，金砖国家外长会晤、协调人会议、中东事务副外长级磋商等场合就乌克兰问题、中东和平进程等国际和地区热点发出客观公正的声音，表达正义立场。经贸部长会议通过《金砖国家加强多边贸易体制和世贸组织改革声明》，表达维护多边贸易体制及广大发展中国家共同利益和发展空间的决心。

金砖合作机制自成立以来，就同广大新兴市场和发展中国家的命运紧紧联系在一起。2017年金砖国家领导人厦门会晤期间，中方提出“金砖+”合作模式，得到各方积极支持。今年，中方提议启动金砖国家扩员进程，金砖国家外长会晤就支持推进扩员进程达成一致。

金砖合作机制的开放性、包容性进一步提高，为推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展持续带来正能量。尼日利亚国际事务研究所高级研究员埃费姆·乌比表示：“多边合作是应对当今世界面临的挑战的有效方法，开放包容的金砖合作机制将为全球治理贡献多边主义力量。”

加强人文交流

夯实民意基础

俄罗斯红线电视台近日举行了“今日中国”栏目开播仪式。俄中友好协会副主席萨纳科耶夫说，今年是金砖“中国年”，“今日中国”栏目的开播是两国人文交流合作深化的例证，将为俄罗斯人民了解中国打开一扇新的窗口。

国之交在于民相亲。只有深耕厚植，友谊和合作之树才能枝繁叶茂。今年以来，在中方推动下，举办了金砖国家职业教育联盟大会及联盟首届校长论坛、职业技能大赛、网络大学年会等一系列丰富多彩的活动，五国教育链、人才链、产业链、创新链衔接越来越顺畅。不久前，在以“内生力量、绽放光芒”为主题的金砖国家女性领导力论坛暨金砖国家女性创新大赛颁奖典礼上，评选出了15位“木兰奖”与5位“抗疫特殊贡献奖”获得者，充分展现了五国女性的时代风貌，为疫情挑战下的金砖合作增添了一抹亮色。

今年5月，五国文化部长共同签署《落实〈金砖国家政府间文化合作协定〉行动计划（2022—2026年）》，表示将通过彼此包容互鉴寻求更多合作，使金砖国家成为不同文明交流互鉴的典范，为人类文明进步、世界和平繁荣贡献“金砖力量”。

“扩大人文交流是金砖国家的共同愿景。”俄罗斯欧亚广播电视协会主席瓦莱里·鲁津期盼，在文明交流互鉴中，金砖国家将愿景转化为共同行动，为构建人类命运共同体作出贡献。

在各方积极支持下，金砖“中国年”精彩不断、亮点纷呈。中国将同其他金砖国家一道，深化金砖合作，淬炼金砖成色，擦亮这块南南合作的“金字招牌”，开启金砖合作新篇章。

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 06 版）

(责编：胡永秋、白宇)